Premierul pakistanez Imran Khan susține că preşedintele Trump l-a însărcinat să medieze în criza iraniană

Premierul pakistanez Imran Khan a afirmat marţi că preşedintele Donald Trump l-a însărcinat să asume rolul de mediator pe lângă autorităţile de la Teheran pentru a contribui astfel la scăderea tensiunilor din relaţia bilaterală americano-iraniană, transmite AFP preluat de agerpres.

Donald "Trump m-a întrebat dacă am putea contribui la o dezescaladare a situaţiei şi poate la obţinerea unui nou acord" nuclear, a declarat la sediul ONU presei oficialul pakistanez, după întâlniri separate cu preşedintele american şi cu şeful statului iranian Hassan Rohani.În drum spre New York "m-am oprit în Arabia Saudită din cauza atacurilor asupra instalaţiilor petroliere", a mai declarat Imran Khan."Am vorbit cu prinţul moştenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman şi el mi-a cerut, de asemenea, să vorbesc cu preşedintele iranian", a adăugat premierul pakistanez."Încercăm să facem tot ce putem" în legătură cu această mediere."Este în curs de desfăşurare, aşadar nu pot să vă spun mai mult", a precizat premierul pakistanez.După sosirea în SUA, Imran Khan a "vorbit imediat cu preşedintele Rohani ieri", după ce s-a întâlnit cu preşedintele Trump. "Nu pot spune mai multe acum, cu excepţia faptului că încercăm şi intervenim" pentru a determina scăderea tensiunilor, a informat premierul Pakistan ului.Pakistan are, în mod tradiţional, relaţii strânse cu Arabia Saudită dar menţine şi cu Iran ul relaţii apropiate. Islamabadul a preluat sarcina oferirii de servicii consulare cetăţenilor iranieni din SUA ca urmare a ruperii relaţiilor diplomatice dintre Washington şi Teheran.În ultimele două zile, liderii Franţei, Germaniei şi Japoniei au avut, de asemenea, întrevederi separate cu preşedinţii american şi iranian în încercarea de identificare a unei soluţii.