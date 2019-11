Premierul României, despre calea ferată spre Aeroportul Otopeni: 'Depindem de decizia instanţei. Nu vreau să pun presiune asupra judecătorilor'

Premierul Ludovic Orban a declarat luni că studiul de fezabilitate al căii ferate care face legătura între Gara de Nord şi Aeroportul "Henri Coandă" ar fi trebuit să ţină cont de traseul posibil, pentru a nu se mai ajunge la un litigiu în instanţă, aşa cum este în prezent, relatează Agerpres.

"În zona transporturilor sunt două proiecte - proiectul aeroportului, de care ministrul Transporturilor m-a informat că va depune toate eforturile să fie finalizat la termen. În ceea ce priveşte calea ferată Aeroport - Gara de Nord, există acest litigiu care a apărut. Depindem de decizia instanţei. Nu vreau să pun presiune asupra judecătorilor, dar cred că e necesară o judecată obiectivă în această speţă şi cât mai rapidă, pentru că nu poţi să faci traseul căii ferate într-un mod în care visează unii. Calea ferată are un anumit traseu care este prestabilit", a afirmat premierul, care a verificat stadiul lucrărilor demarate la obiective de investiţii în perspectiva găzduirii meciurilor din cadrul EURO 2020.

Potrivit acestuia, constructorul care are contractul are oricum "front de lucru", deci nu poate să spună că nu poate să lucreze în zonele care nu sunt afectate de litigiul ce există în instanţă. "În mod normal, când faci studiul de fezabilitate şi evident proiectarea, trebui să ţii cont de traseul pe care poţi să îl urmezi fără să afectezi proprietăţi private sau să afectezi alte proiecte. (...) Nu am dosarul complet al situaţiei, dar oricând ministrul Transporturilor stă la dispoziţie cu orice detaliu legat de derularea acestui proiect", a completat Ludovic Orban.