Malmkrog regizat de Cristi Puiu a luat cele mai multe premii la Gala Premiilor Gopo 2022

Filmul "Babardeală cu bucluc sau porno balamuc", regia Radu Jude, a primit Trofeul Gopo pentru Cel mai bun film de lungmetraj la Gala Premiilor Gopo, care s-a desfăşurat, marţi seara, la Sala "Ion Caramitru" a Teatrului Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti, producţia primind premii şi la categoriile Cea mai bună actriţă în rol secundar şi Cel mai bun montaj.



Cele mai multe premii în cadrul galei au fost acordate producţiei "Malmkrog", în regia lui Cristi Puiu, filmul primind statueta Gopo pentru Cea mai bună regie, Cea mai bună imagine, Cele mai bune decoruri, Cele mai bune costume şi Cel mai bun machiaj şi Cea mai bună coafură.



Documentarul "România sălbatică", în regia lui Dan Dinu, a fost recompensat cu statueta Gopo pentru Cel mai bun film documentar, Cea mai bună muzică originală şi Cel mai bun sunet.



Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a înmânat premiile speciale operatorilor şi asistenţilor de cameră Constantin Nica, Mihai Mihăilescu şi Pompiliu Avram.



"Sunt foarte onorat să fiu aici, pentru că cinematografia românească este ceva, un animal extraordinar cumva, care se chinuie să reziste şi care o face cu mari performanţe, şi dacă România ar fi pe alte domenii la nivelul la care dumneavoastră sunteţi, ne-ar fi tuturor mult mai bine. Din partea acelor de la care aşteptaţi nişte lucruri ştim că nu suntem acolo unde ar trebui să fim. Eu, din poziţia în care sunt, sunt dispus să fac două lucruri: în primul rând, dacă nu pot să vă ajut, cel puţin să încerc să nu vă încurc, şi am avut o discuţie cu Asociaţia Producătorilor de Film şi mi-au povestit ce înseamnă să filmezi în Bucureşti şi încercăm să îndulcim mecanismele administrative, pe de altă parte, pe resursele limitate pe care le avem în această zonă culturală, încercăm să facem o alocare echitabilă - asta după tăiere, bineînţeles. Asta este serios, avem nişte bani pentru cultură şi încercăm să-i folosim cât mai echitabil", a spus Nicuşor Dan.



Ministrul Culturii, Lucian Romaşcanu, a înmânat, alături de actriţa Rodica Mandache, premiul pentru Tânara speranţă lui Laurenţiu Răducanu.



Lucian Romaşcanu s-a integrat în atmosfera destinsă a evenimentului şi a spus că, după ce a fost nevoit să aştepte în culise să-i vină rândul să înmâneze premiul, este bucuros "de ce spunea colegul nostru prezentator cu rotaţia miniştrilor, sunt bucuros că după atâta timp de stat în culise încă sunt ministrul Culturii".



În cadrul Galei Premiilor Gopo au fost şi două momente speciale, puse la cale cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la premiera lungmetrajului "Secvenţe", în regia regretatului Alexandru Tatos, precum şi a 20 de ani de la momentul lansării peliculei "Filantropica" (regia Nae Caranfil). În cadrul momentului au fost invitate pe scenă o parte din echipele de producţie ale celor două filme care şi-au pus amprenta asupra cinematografiei române.



Doi dintre cei mai valoroşi actori din România, Victor Rebengiuc şi Mariana Mihuţ, au primit în cadrul galei Premiul Gopo pentru întreaga carieră.

Foto: (c) Premiile Gopo/facebook.com

Într-o intervenţie video înregistrată, regizorul Andrei Şerban a fost de părere că cei doi mari actori ar trebui să fie numiţi "comori naţionale", iar românii ar trebui să se mândrească cu ei.



"De la depărtarea la care mă aflu, mă simt privilegiat să vorbesc despre Victor Rebengiuc şi Mariana Mihuţ, aceşti actori imenşi care au marcat teatrul românesc, teatrul în special, dar şi filmul. Ar merita amândoi să fie numiţi comori naţionale, un titlu pe care multe ţări îl dau celor mai de preţ personalităţi, dar la noi un astfel de titlu nu prea se poartă. Suntem, de fapt, zgârciţi, mai mult indiferenţi la tot ce ţine de cultură, dar în cazul lor îi admirăm, ne mândrim cu ei şi, pe drept cuvânt, îi putem numi un adevărat cuplu regal", a afirmat Andrei Şerban.



Printre cei care au înmânat premii la Gala Gopo, alături de ministrul Culturii şi actriţa Rodica Mandache, s-au numărat Mircea Diaconu, Mirela Oprişor, Irina Movilă, Toma Cuzin, Adrian Titieni, Elvira Deatcu, Ana Dumitra, Costel Caşcaval, Marina Palii, Alex Calangiu, Cristian Şofron, Adriana Şchiopu, Emanuel Pârvu, Letiţia Vlădescu, Andreea Raicu



Premiile acordate în cadrul galei Premiilor Gopo 2022 sunt:



* Premiul publicului (pentru filmul românesc cu cel mai mare succes la box office în 2021): "Tabăra" - regia Vali Dobrogeanu (număr spectatori - 191.247, încasări 4.114.126 lei)



* Premiul pentru cel mai bun machiaj şi cea mai bună coafură: Dana Roşeanu, Elena Tudor şi Manuela Tudor pentru filmul "Malmkrog"



* Premiul pentru cele mai bune decoruri: Cristina Paula Ana Barbu pentru filmul "Malmkrog"



* Premiul pentru cel mai bun sunet: Dan Ştefan Rucăreanu, Ioan Filip şi Matei Vasileche pentru documentarul "România sălbatică"



* Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: "Prin oraş circulă scurte poveşti de dragoste" - regia Carina Gabriela Daşoveanu, producător UNATC "I.L. Caragiale"



* Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj documentar: "Acelaşi vis" - producător şi regizor Vlad Petri



* Premiul "Tânără speranţă": Laurenţiu Răducanu pentru imaginea scurtmetrajelor "După 40 de zile", "Poate mai trăiesc şi azi" şi a scurtmetrajelor "When Night Meets Dawn", "Interfon 15"



* Premiul pentru cele mai bune costume: Oana Păunescu pentru filmul "Malmkrog"



* Premiul pentru cel mai bun film de debut: "Câmp de maci" - regia Eugen Jebeleanu



* Premiul pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar: Ioana Flora pentru rolul Mirela din filmul "Otto Barbarul"



* Premiul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar: Alexandru Potocean, pentru rolul Mircea din filmul "Câmpul cu maci"



* Premiul pentru cel mai bun montaj: Cătălin Cristuţiu pentru filmul "Babardeală cu bucluc sau porno balamuc"



* Premiul pentru cel mai bun film documentar: "România sălbatică" - regia Dan Dinu



* Premiul pentru cel mai bun film european: "Another Round" / "Încă un rând" (Danemarca) - regia Thomas Vinterberg, distribuitor Bad Unicorn



* Premiul pentru cea mai bună muzică originală: Alexei Ţurcan pentru documentarul "România sălbatică"



* Premiul pentru cea mai bună imagine: Tudor Vladimir Panduru pentru filmul "Malmkrog"



* Premiul pentru cel mai bun scenariu: Iulian Postelnicu şi Bogdan George Apetri pentru filmul "Neidentificat"



* Premiul pentru cea mai bună actriţă într-un rol principal: Ioana Bugarin pentru rolul Mia din filmul "Mia îşi ratează răzbunarea"



* Premiul pentru cel mai bun actor într-un rol principal: Bogdan Farcaş pentru rolul Florin Iespas din filmul "Neidentificat"



* Premiul pentru cel mai bun regizor: Cristi Puiu pentru filmul "Malmkrog"



* Premiul pentru cel mai bun film: "Babardeală cu bucluc sau porno balamuc" - regia Radu Jude, producător Ada Solomon



Premiul Romanian Society Of Cinematographers (RSC) pentru cea mai bună imagine i-a fost acordat lui Alexandru Sterian.



Un număr de 19 lungmetraje româneşti lansate în cinematografe sau pe platforme VOD în 2021 au fost nominalizate anul acesta la 20 de categorii.



Ediţia din acest an a Galei Premiilor Gopo stă sub semnul solidarităţii. Spectatorii şi iubitorii de film de pretutindeni au fost invitaţi de prezentatorul evenimentului, actorul Adrian Nicolae, să se alăture campaniei "Uniţi prin Film", trimiţând 2 euro printr-un SMS cu textul FILM, la 8840. Toate fondurile obţinute în cadrul campaniei vor fi distribuite către profesioniştii din industria ucraineană de film, cu ajutorul Coaliţiei Internaţionale pentru Cineaşti aflaţi în situaţii de Risc (ICFR).



Premiile Gopo 2022 sunt organizate de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, Dacin Sara, Babel Communication.