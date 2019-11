Premiile Sindicatului producătorilor americani - Apollo 11 şi Honeyland, între documentarele nominalizate

Sindicatul producătorilor americani (Producers Guild of America, PGA) a anunţat marţi nominalizările pentru categoria documentar a premiilor pe care le va acorda în 2020 potrivit news.ro

Filmele nominalizate pentru „cel mai bun producător al unui documentar” sunt: „Advocate”, „American Factory”, „Apollo 11”, „The Cave”, „For Selma”, „Honeyland” şi „One Child Nation”.

Pe 19 decembrie, PGA va anunţa nominalizările pentru programe sportive, programe pentru copii, iar pe 7 ianuarie, nominalizările pentru lungmetraj şi televiziune.

Cea de-a 31-a ediţie a galei de decernare a premiilor PGA va avea loc pe 18 ianuarie, la Hollywood Palladium.

Trofee onorifice vor fi acordate anul acesta lui Ted Sarandos, CCO al Netflix, Martei Kauffman, co-creator al serialului „Friends”, şi actriţei şi producătoarei Octavia Spencer.

„Won’t You Be My Neighbor”, produs de Morgan Neville, Nicholas Ma şi Caryn Capotosto, a câştigat anul acesta premiul PGA la categoria documentar.

Documentarul „Free Solo” a adus Oscarul cineaştilor Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, Evan Hayes şi Shannon Dill.