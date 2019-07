Premiul Georg Büchner 2019, în valoare de 50.000 de euro, decernat scriitorului elveţian Lukas Baerfuss

Scriitorul şi dramaturgul elveţian Lukas Baerfuss, 47 de ani, a primit premiul Georg Büchner pe 2019, în valoare de 50.000 de euro, a anunţat marţi Academia de Limbă şi Literatură Germană, relatează dpa potrivit Agerpres.

Premiul Georg Büchner este considerat cel mai important premiu literar decernat în Germania.Premiul îi va fi înmânat lui Lukas Baerfuss pe 2 noiembrie în oraşul Darmstadt, unde se află sediul academiei."Academia de Limbă şi Literatură Germană i-a acordat acest premiu lui Lukas Baerfuss, un remarcabil narator şi dramaturg al literaturii contemporane în limba germană", a spus juriul.Dramele şi romanele sale explorează situaţii existenţiale în viaţa modernă cu un simţ puternic al stilului şi bogăţie a formei", a mai spus juriul.Printre cele mai cunoscute lucrări ale autorului elveţian se numără romanele "Hundert Tage (Hundred Days)" despre genocidul din Rwanda şi "Koala" despre sinuciderea fratelui său, şi piesa de teatru "Die sexuellen Neurosen unserer Eltern (The Sexual Neuroses of Our Parents)".Din 1951, academia a acordat premiul Georg Büchner unor scriitori în limba germană. Câştigătorii trebuie să "se remarce în mod special prin lucrările lor" şi să "joacă un rol semnificativ în modelarea actualei vieţi culturale germane"