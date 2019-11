Presa are ACCES NELIMITAT în secțiile de votare - Anunțul de ultim moment al șefului AEP

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituleţu-Buică, a reiterat duminică faptul că presa are acces nelimitat în secţiile de votare pe tot parcursul zilei, într-o zonă special stabilită de preşedintele secţiei, pentru că procesul electoral este unul public, potrivit AGERPRES.

Şeful AEP a făcut această precizare după ce s-a prezentat la Secţia 77 de votare de la Colegiul Naţional "Sfântul Sava", urmare a unei sesizări venite din partea mass-media prin care era semnalat că jurnaliştilor nu li se permite să filmeze în secţia de votare."Am venit la această secţie de votare, fiindcă a fost, la fel, blocat accesul presei în Secţia 77, am luat legătura cu preşedintele şi nu le-a fost comunicată circulara Biroului Electoral Central cu privire la accesul presei la turul al doilea şi am venit personal să aduc această circulară pentru că Biroul Electoral Central e aproape şi sunt pe tot parcursul zilei la BEC", a declarat Mituleţu-Buică.Preşedintele AEP a precizat că au mai fost semnalate astfel de situaţii."Au mai fost situaţii şi, la fel, le-a fost comunicată circulara Biroului Electoral Central, la solicitarea Autorităţii Electorale, pentru a nu mai repeta, din nefericire, incidentele de la turul întâi, dar se pare că încă nu au fost comunicate aceste informaţii. Presa are acces nelimitat, pentru că procesul electoral este unul public şi, la fel, într-o zonă special stabilită de preşedintele secţiei de votare, dar, repet, nelimitat pe parcursul zilei votării", a explicat Mituleţu-Buică.