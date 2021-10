Preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă: Am ajuns la un nou final de sezon competiţional plin de reuşite şi performanţă la nivel înalt

Preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a afirmat, luni, la finalul sezonului competiţional că prin rezultatele obţinute, 30 de medalii la toate categoriile, dintre care 3 la Jocurile Olimpice de la Tokyo, sportivii români au demonstrat că se poate.

"Am ajuns la un nou final de sezon competiţional. Un sezon plin de reuşite şi performanţă la nivel înalt. Încheiem anul 2021 cu 3 medalii olimpice (1 medalie de aur şi 2 de argint), 6 medalii la Europenele de seniori (2 medalii de aur şi 4 de argint), 16 medalii la Europenele de tineret şi juniori (10 medalii de aur şi 6 de argint) şi 5 medalii la Mondialele de tineret şi juniori (3 medalii de aur şi 2 de bronz). Un total de 30 de medalii: 16 medalii de aur, 12 medalii de argint şi 2 medalii de bronz. Federaţia Română de Canotaj a adus din nou României rezultate extraordinare, iar asta mă face să fiu mândră de tot ce am construit împreună. Am demonstrat că se poate! Le mulţumesc pentru muncă, determinare şi ambiţie sportivilor, antrenorilor, tuturor colegilor mei din cadrul Federaţiei, precum şi partenerilor noştri care susţin performanţa'', a scris Lipă pe pagina sa de Facebook.

''Lista mulţumirilor continuă şi se îndreaptă spre antrenorii care descoperă noi sportivi, cluburilor de la care ei provin şi părinţilor care le dau voie să îşi urmeze visele. Fac cu această ocazie şi un apel către toţi părinţii să îşi lase copiii la sport atunci când antrenorii merg în selecţie. Nu e uşor. E însă foarte frumos, iar satisfacţiile nu se pot descrie în cuvinte", a adăugat Lipă.



Ea consideră că sportivii români pot obţine medalii la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 doar dacă există voinţă la nivel decizional, pentru a se asigura continuitatea pregătirilor în perioada imediat următoare.



"Mulţumesc pentru susţinere Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. Fără sprijinul lor constant nu putem funcţiona, iar performanţele nu ar exista. Îi rog să ne fie alături în continuare, să dea dovadă de seriozitate atunci când vine vorba despre finanţare pentru că sportivii merită susţinuţi! Au mai rămas 34 de luni până la Jocurile Olimpice de la Paris, iar după aproape 3 luni de vacanţă binemeritată, antrenamentele sportivilor trebuie să reînceapă. Aceştia trebuie susţinuţi constant, iar noi am demonstrat că doar prin muncă consecventă putem obţine rezultate! Cu toţii ne dorim medalii şi la JO de la Paris, însă doar dacă există voinţă la nivel decizional se poate face totul pentru a se asigura astfel continuitatea pregătirii sportivilor în perioada imediat următoare", a mai scris Elisabeta Lipă.



Canotajul românesc a obţinut 3 dintre cele 4 medalii olimpice la Tokyo 2020, una de aur, la dublu vâsle feminin, prin Ancuţa Bondar şi Simona Radiş şi două de argint (Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Semciuc, Ştefan Berariu şi Cosmin Pascari, la patru rame masculin şi Marius Cozmiuc, Ciprian Tudosă, la dublu rame masculin). A patra medalie a delegaţiei României a fost obţinută de Ana-Maria Popescu, în proba de spadă.