Preşedinta Federaţiei Române de Nataţie, Camelia Potec: A fost un an mult mai frumos decât ne aşteptam şi ne putem bucura cu o mulţumire sufletească

Preşedinta Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, Camelia Potec, a declarat, pentru AGERPRES, că 2021 a fost un an mai frumos decât se aştepta, având în vedere că înotul românesc şi-a îndeplinit obiectivele propuse.

"A fost un an mult mai frumos decât ne aşteptam şi ne putem bucura că încheiem 2021 cu o mulţumire sufletească, pentru că în primul rând ne-am îndeplinit obiectivele. Şi, în al doilea rând, că am adus bucurie tuturor românilor prin rezultatele sportivilor noştri. Şi vorbesc şi de înot şi de sărituri în apă. Şi pornim către 2022 cu mai multă ambiţie, cu mai multe putere de muncă şi cu obiective din ce în ce mai măreţe", a declarat Potec.Ea a precizat că îi este greu să facă un top al performanţelor sportive din 2021, an în care primordială a fost participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo."Îmi este greu să fac un top al performanţelor, dar ceea ce vreau să spun este că la începutul anului 2022 noi nu vom avea o gală. Nu am reuşit anul acesta pentru că abia pe 23 decembrie ne-am întors acasă de la Campionatele Mondiale în bazin scurt. Şi sportivii noştri aveau nevoie de o zi sau două alături de cei dragi. Dar ca să facem un top, bineînţeles că obiectivul principal a fost participarea la Jocurile Olimpice şi ne bucurăm că am reuşit să aducem un pic de speranţă şi mulţumire în sufletele tuturor românilor, chiar dacă am reuşit doar să fim foarte aproape de câştigarea unei medalii. Cred însă că nici celelalte rezultate nu trebuie uitate, Campionatele Europene de seniori, Campionatele Europene de juniori, cu cele patru medalii şi recordurile mondiale şi europene reuşite de David Popovici. Aşa cum spuneam, şi Europenele de seniori, cu titlul primul titlu european la masculin din istoria înotului, Campionatele Europene de seniori în bazin scurt, cu prima medalie de aur pentru David Popovici la o competiţie de seniori, şi aceste Campionate Mondiale în bazin scurt de seniori, cu medalia de bronz câştigată acum, la sfârşit de an, de către Robert Glinţă", a adăugat preşedinta FRNPM.Camelia Potec a afirmat că obţinerea unei medalii olimpice la Tokyo era foarte greu de obţinut atât de Robert Glinţă, cât şi de David Popovici, motiv pentru care obiectivul a fost clasarea pe poziţiile 4-6: "Toţi cei din lumea nataţiei gândim la fel, noi am câştigat un loc 4 la Jocurile Olimpice. David Popovici avea ca obiectiv anul acesta Campionatele Europene de juniori şi calificarea la Jocurile Olimpice. Să nu uităm că la începutul anului el nu era calificat, aşadar primul obiectiv era acesta. Dar aşa cum ne dorim de fiecare dată, să aducem medalii acasă, bineînţeles că şi acum am fi vrut să aducem o medalie de la această ediţie a Jocurilor Olimpice. Mai ales când am văzut că se putea, pentru că am fost atât de aproape. Dar el a câştigat un loc 4. Atât pentru David, cât şi pentru Robert era foarte greu de câştigat o medalie. De aceea ne-am şi stabilit ca obiectiv câştigarea unui loc între primii 4-6, mai ales după un an de pandemie în care sportivii noştri nu au avut acces la bazine, dar nu toţi colegii lor au putut să-i însoţească, ceea ce ştiam că poate să cântărească destul de mult. Şi Robert Glinţă îşi dorea o medalie la această ediţie a Jocurilor Olimpice, după calificarea în finala de la Rio, dar asta este. Ambii sportivi, şi nu numai ei, vor participa şi la următoarea ediţie a Jocurilor Olimpice, şi, cu siguranţă că acolo ne dorim mai mult decât calificarea în finală, mai sus de locul 4. Important este că ei să fie sănătoşi şi să ne bucure în continuare cu rezultate. Pentru că 2022 se anunţă un an foarte aglomerat în competiţii. Împreună cu antrenorii lor avem de stabilit obiective principale şi secundare. Ceea ce este un pic aiurea pentru noi, pentru că de obicei aveam un campionat mare pe an. Acum avem câte 3-4 şi este foarte greu de spus că un rezultat mai puţin bun la un campionat european sau mondial este ceea ce ne-am propus. Vom organiza pentru prima oară în România trei campionate europene, două anul viitor, unul pentru juniori de sărituri în apă şi unul pentru pentru juniori de înot. Primul în iunie 2022 şi cel de înot în iulie 2022. Iar Campionatele Europene de seniori în bazin de 25 de m, în decembrie 2023".Oficialul FRNPM a primit din partea federaţiei internaţionale trofeul "FINA Presidential Award" pentru anul 2021."Am primit în cadrul Campionatelor Mondiale de înot în bazin de 25 de m, din partea Federaţiei Internaţionale de Nataţie, trofeul anului '2021FINA Presidential Award'. Este pentru prima oară când se acordă acest trofeu şi din cele 206 federaţii naţionale care sunt afiliate la federaţia internaţională eu am fost singura care am primit acest trofeu al anului. Am fost super onorată şi emoţionată şi recunoscătoare pentru acest trofeu, mai ales că vine în urma rezultatelor noastre, ale României, pe plan internaţional şi pentru lucrurile pe care am reuşit să le implementăm la nivel naţional, care s-au văzut şi la nivel internaţional. Şi, bineînţeles, şi în urma acelei Zile naţionale a înotului, care a fost stabilită prin decret semnat de către preşedintele României. Pe data de 19 iulie a fiecărui an, zi pe care vrem să o sărbătorim împreună, şi mă refer la toţi oamenii din România", a afirmat Potec.Referitor la problemele întâmpinate în 2021, Potec a afirmat că în continuare există zone în România în care sportivii nu se pot antrena, bazinele fiind închise din cauza pandemiei de Covid-19."În ceea ce priveşte deschidere bazinelor în România, acestea au fost majoritatea deschise. Din punct de vedere legal toate aveau posibilitatea să se deschidă pentru sportivi de performanţă, chiar şi pentru cursurile de iniţiere. Din păcate, însă, unele autorităţi, cât şi cluburi sportive private nu au reuşit să facă acest lucru şi avem zone în România în care înotul nu a putut fi practicat şi nici acum nu poate fi practicat. Şi căutăm soluţii pentru a aduce o parte din sportivi din acele zone în altele, unde avem bazine de înot. Pentru că asta va cântări greu în ceea ce priveşte antrenamentul categoriei de cadeţi, grupa de vârstă 12-13 şi chiar 14 ani. Plus cursurile de iniţiere la categoria 5-6 ani. Dacă acest lucru va continua şi în 2022, cu siguranţă vom avea o parte dintr-o generaţie pe care nu vom putea să ne bazăm pe viitor. Şi aceasta a fost principala problemă pe care am întâmpinat-o în acest an. Şi nu noi, ca federaţie, ci cluburile care sunt afiliate la federaţie. Şi automat, dacă ele suferă, suferim şi noi. Dacă nu acum, cu siguranţă pe viitor. Dar încercăm împreună să găsim soluţii", a mai spus Camelia Potec.Ea speră ca în 2022 federaţia pe care o conduce să primească un buget mai mare de la Ministerul Sportului."Apoi a fost partea de buget, în care să zicem că ne-am descurcat. Sperăm că anul viitor să fim un pic mai mult sprijiniţi, pentru că suntem pe locul patru sau cinci de la coada clasamentului pe partea de buget. Nu am reuşit nici anul acesta se dezvoltăm partea de înot sincron în România, lucru pe care ar trebui să îl facem, şi ne-am propus să avem o echipă naţională până la Paris 2024, şi suntem cumva în întârziere. Cam acestea ar fi neajunsurile din acest an 2021. Probabil că pentru unele federaţii vor fi bugete mai mari anul viitor. Nu cred că pentru toate, mi se pare extrem de greu de mărit bugetele tuturor federaţiilor, cu toate că, din punctul meu de vedere, toate au nevoie să primească un buget mai mare. Am avut multe discuţii cu domnul ministru şi cu mai mulţi oameni din cadrul Ministerului Sportului, pentru că dânsul nu este singur acolo, şi cred că unele proiecte pot fi realizate anul viitor. În primul rând partea aceasta de bugete pe anumite programe, dar sunt şi anumite proiecte care necesită timp. Pentru că, dacă vorbim de acea strategie a sportului, aceasta va putea fi începutul din 2022, dar cu siguranţă că pentru a pune în practică tot ceea ce îşi doreşte domnul ministru vom avea nevoie de timp. Noi suntem foarte deschişi şi ne bucurăm că există deschidere către proiecte şi vom sprijini şi noi cluburile din România. Că ne putem uita mai mult la bază, pentru că acolo am întâmpinat probleme în ultima perioadă. Şi chiar dacă am reuşit să ajungem la un nivel pe care ni l-am propus, cu siguranţă că vom întâmpina probleme în următorii trei-patru-cinci ani din cauza a ceea ce se întâmplat în această perioadă de pandemie", a adăugat Camelia Potec.La Jocurile Olimpice de la Tokyo, David Popovici a fost cel mai aproape de medalie, încheind pe locul 4 la 200 m liber, el clasându-se apoi pe 7 la 100 m liber. Şi Robert Glinţă a prins o finală, terminând pe 8 la 100 m spate.Robert Glinţă a adus prima medalie de aur a României la un Campionat European de nataţie pentru seniori, în probele masculine, în proba de 100 m spate, el câştigând la Budapesta şi argintul la 50 m spate.La Campionatele Europene de înot în bazin scurt (25 metri) de la Kazan, David Popovici a câştigat medalia de aur în proba de 200 m liber, Robert Glinţă a câştigat argintul la 100 m spate şi bronzul la 50 m spate.România a obţinut o medalie şi la Mondialele de înot în bazin scurt de la Abu Dhabi, bronzul lui Robert Glinţă la 100 m spate.La Europenele de înot pentru juniori de la Roma, România a încheiat cu trei medalii de aur şi una de argint. David Popovici a câştigat aurul la 100 m liber (nou record mondial), 200 m liber (nou record mondial în semifinale) şi 50 m liber, precum şi o medalie de argint în proba masculină de ştafetă 4x100 m liber, alături de Mihai Gergely, Ştefan Cozma şi Patrick Dinu.Constantin Popovici s-a clasat pe locul 8 în finala probei de sărituri de la platformă (10 metri), la Campionatele Europene de nataţie de la Budapesta.