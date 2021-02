Președintele CJ Hunedoara cere Guvernul să intervină în rezolvarea problemelor minerilor din Valea Jiului: A trecut de mult al 12-lea ceas!

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, face apel la toți responsabilii guvernamentali în frunte cu premierul Florin Cîțu să intervină de urgență în rezolvarea problemelor de la Complexul Energetic Hunedoara. El susține că problemele sunt foarte grave, zeci de mineri sunt deja blocați în subteran protestând față de neplata salariilor, iar la Termocentrala Mintia activitatea a fost oprită lăsând oamenii pe drumuri și apartamentele din Muncipiul Deva fără agent termic.

”Solidari cu minerii și energeticenii din județul Hunedoara

Angajații Complexului Energetic Hunedoara, mineri și energeticeni, trec în aceste zile prin momente dificile. Incompetența și indiferența guvernanților, dar și a actualei conduceri a CEH, pun în pericol mii de familii, prin neplata drepturilor salariale ale angajaților minelor din Valea Jiului și ai termocentralelor de la Mintia și Paroșeni. Surzi la strigătul înecat de durere al acestor muncitori onești, guvernanții fac dovada unui comportament inuman, iresponsabil și antiromânesc, refuzând dialogul pentru ieșirea din impas.

Există soluții! Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 60/2019 asigură cadrul legal pentru divizarea CEH, respectiv pentru salvarea de la faliment a unităților componente.

Așa cum am promis, astăzi am transmis ministrului energiei, Virgil Popescu, și administratorului special al CEH, un document prin care Consiliul Județean Hunedoara își reafirmă intenția și disponibilitatea de a prelua în proprietate și administrare Termocentrala Mintia. Am sperat că și primarul Devei, domnul Florin Oancea, se va alătură demersului nostru, însă am sperat și am așteptat în zadar. Nu renunțăm la demersul nostru pentru că este singura șansă de a salva acest obiectiv strategic cu rol deosebit de important în asigurarea echilibrului energetic la nivel național!

Fac un apel la luciditate și solicit public actualei guvernări PNL - USRPLUS - UDMR să întreprindă toate demersurile pentru a achita urgent drepturile salariale ale miilor de mineri și energeticeni din județul Hunedoara. Învățați să taie, să micșoreze și sa diminueze,cei care dirijează guvernarea "N-avem", uita că, în centrul oricărei acțiuni politice sau administrative trebuie să fie și să rămână omul!

Domnule premier, educația și sănătatea nu sunt priorități pentru dvs. Nici pensionarii, nici studenții și nici copiii. Nici transporturile și nici energia! În afară de a servi clientela de partid, aveți de gând să lucrați și în interesul românilor!?

A trecut de mult al 12-lea ceas. Pentru #CEH nu mai este timp! Asumați-vă o soluție sau recunoașteți-vă neputința și eliberați această țară de blestemul incompetenței!

Laurențiu Nistor,

Președintele CJ #Hunedoara”, scrie președintele CJ Hunedoara pe pagina sa de socializare.

Președintele PSD Hunedoara