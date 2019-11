Preşedintele comisiei pentru buget, Sorin Lazăr: 'Mediul de afaceri din România trebuie sprijinit şi încurajat'

Oamenii de afaceri, antreprenorii, nu au nevoie neapărat să fie descurcaţi de statul român, iar mai degrabă au nevoie să nu fie încurcaţi şi din acest motiv o supra-reglementare în România nu va ajuta niciodată mediul de afaceri, a declarat, marţi, preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, Sorin Lazăr, la evenimentul de lansare a Coaliţiei pentru Libertatea Comerţului şi a Comunicării (CLCC), informează Agerpres.

"Cred că oamenii de afaceri, antreprenorii, nu au nevoie neapărat să fie descurcaţi de statul român, cred că mai degrabă au nevoie să nu fie încurcaţi şi din acest motiv cred că o supra-reglementare în România nu o să ajute niciodată mediul de afaceri. Predictibilitatea este un 'must' şi reglementarea trebuie să fie simplă, corectă şi eficientă", a afirmat Sorin Lazăr.

El a subliniat că impozitul pe profit la întreprinderile cu cifră de afaceri sub un milion de euro este de 1% şi acesta simplifică activitatea şi controlul, iar impozitul pe dividende a scăzut.

"Încurajăm în Comisia de buget, finanţe şi bănci orice fel de dezbatere pe orice fel de temă, pentru că doar aşa putem să dăm ţării legi corecte, care nu trebuie schimbate de la un ciclu legislativ la altul prin ordonanţe sau prin alte căi. Noi considerăm că mediul de afaceri din România trebuie sprijinit şi încurajat", a afirmat Sorin Lazăr.

Aproape 2.000 de companii cu capital român şi străin din diverse domenii (bunuri de larg consum, energie, ospitalitate, comerţ, media, publicitate etc.), cu o cifră de afaceri cumulată de aproximativ 50 de miliarde de lei, şi peste 36.000 de angajaţi s-au grupat în cadrul Coaliţiei pentru Libertatea Comerţului şi a Comunicării (CLCC) pentru a contribui la crearea unui cadru fiscal şi legislativ predictibil şi echilibrat.

Membrii CLCC consideră că libertatea economică, libertatea comerţului şi libertatea comunicării sunt fundamentale, iar consultările publice stau la baza unei societăţi democratice. Coaliţia pledează pentru stabilitate şi predictibilitate legislativă, precum şi pentru reglementări echilibrate şi necesare, nu intempestive sau excesive.

"Credem că, în elaborarea politicilor publice, decidenţii politici trebuie să ia în considerare toate opiniile şi datele disponibile, inclusiv expertiza agenţilor economici. CLCC susţine accesul liber la produsele legale, a căror calitate este garantată de identitatea de marcă şi de reputaţia companiilor membre ale Coaliţiei", a declarat Constantin Rudniţchi, director executiv al Coaliţiei pentru Libertatea Comerţului şi a Comunicării.

CLCC a pornit ca un demers necesar, în contextul apariţiei unor iniţiative legislative care urmăresc supra-reglementarea anumitor sectoare şi industrii, într-un mod nejustificat şi fără consultări ale mediului de afaceri. Un exemplu recent este proiectul de hiper-reglementare în domeniul tutunului (L443/2019) care prevede, printre altele, interzicerea expunerii produselor din tutun în cele peste 70.000 de magazine din România care comercializează ţigarete. Limitarea comerţului cu produse din tutun şi ascunderea pachetelor sub tejghea va determina reducerea cifrei de afaceri şi a profitului magazinelor şi producătorilor, creşterea cheltuielilor şi pierderea de locuri de muncă şi va alimenta piaţa neagră.

Alte exemple de iniţiative de acelaşi tip respinse sau în dezbatere vizează: interzicerea publicităţii la medicamente, interzicerea comercializării băuturilor carbogazoase către minorii cu vârsta sub 16 ani, etichetarea produselor alimentare procesate, pentru reducerea riscului de boală cardiovasculară etc. În plan internaţional sunt de asemenea exemple extreme: taxarea cărnii roşii sau a produselor cu grăsimi, inclusiv brânza, interzicerea foie gras etc.

Coaliţia a atras rapid membri din întregul sector al bunurilor de larg consum şi nu numai, îngrijoraţi de tendinţa reglementatorilor de a lua de pe-o zi pe alta măsuri care pot îngenunchia mediul de afaceri fără nicio consultare cu cei direct vizaţi.

Ţinând cont de aceste realităţi, reprezentanţii Coaliţiei pentru Libertatea Comerţului şi a Comunicării solicită membrilor Parlamentului României să trateze cu maximă seriozitate şi responsabilitate orice pachet de măsuri legislative care poate destabiliza un întreg lanţ de afaceri legitime.

Coaliţia pentru Libertatea Comerţului şi a Comunicării urmăreşte asigurarea unui mediu de afaceri competitiv şi corect, astfel încât companiile să poată investi şi dezvolta, plătind în continuare salariile a milioane de români şi contribuind la dezvoltarea întregii comunităţi.