Președintele Consiliului Naţional al Rectorilor, informații despre examenele de admitere la facultate și de finalizare a studiilor

Examenele de semestru, de an, de finalizare a studiilor şi de admitere trebuie susţinute preponderent online, a declarat sâmbătă, preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor, Sorin Cîmpeanu.

" Am trăit două luni grele, care au generat, că recunoaştem sau nu, efecte fizice şi psihice complexe. Pentru noi toţi! Pentru elevi, studenţi, părinţi - dar şi pentru profesori! Fie că vorbim de persoane, fie că vorbim de instituţii, trebuie să recunoaştem că nu am fost pregătiţi pentru un scenariu de viaţă atât de privativ. Unii au reuşit să traverseze mai lin această perioadă, alţii au avut reacţii mai vehemente...Examenele de semestru, de an, de finalizare studii şi de admitere trebuie susţinute preponderent online! Acolo unde totuşi nu se poate din motive obiective va trebui o atenţie foarte mare pentru respectarea tuturor regulilor de distanţare socială", a spus Sorin Cîmpeanu, potrivit Agerpres.

De asemene, acesta a precizat că profesorii și studenții trebui să depună eforturile necesare pentru ca anul universitar în curs să se încheie.

"Anul şcolar şi universitar trebuie să se încheie! Am plătit deja costuri mari - un an din viaţa tinerilor noştri ar însemna mult prea mult! Suntem conştienţi că există discrepanţe în modul de evaluare/ notare în şcolile româneşti, dar acestea, din păcate, nu se pot soluţiona acum, pe moment. Am convingerea că fiecare director de şcoală, liceu său fiecare decan ori rector ştie să discearnă. Am încredere că nimeni nu îşi doreşte să escaledeze riscuri care nu sunt absolut necesare ori întemeiate", a mai arătat el.

Anunțul preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor are loc în contextul în care cea mai mare universitate din țară, Universitatea București a anunțat că, Facultatea de Drept va fi singura din cadrul Universității București la care se va da examen.

La restul facultăților, admiterea se va face în baza mediei din liceu și a notelor obținute la Bacalaureat, la diferite discipline.

La Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca admiterea se va face, deocamdată, online.