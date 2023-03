Președintele COTAR acuză ASF după falimentul Euroins: 'De ce nu respecți legea?'

Planul de redresare al Euroins nu a fost respectat încă din iunie, însă ASF nu a luat nicio măsură pentru a preveni o nouă lovitură dată pe piața asigurărilor RCA, transmite președinte COTAR, Vasile Ștefănescu, la emisiunea „Selectiv”, cu Dan Bucura, transmisă de B1TV.

Context: Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a decis să retragă autorizaţia de funcţionare a societăţii Euroins România, constatând indiciile stării de insolvenţă a companiei. Consiliul a mai hotărât promovarea de către ASF a unei cereri pentru deschiderea procedurii de faliment şi numirea Fondului de Garantare a Asiguraţilor (FGA) ca administrator interimar al societăţii.

„Așa cum am procedat și în cazul City, cu doi ani înainte de faliment, așa am procedat și cu Euroins. Am anunțat autoritatea și când spun autoritatea aș vrea să o separ puțin. Președintele e președinte, cel care este pus de Parlamentul României să răspundă de sectorul asigurări e numit și nu poate să îl dea nimeni afară, decât președintele, este Cristian Roșu. Acesta, din iunie 2022, trebuia să respecte un plan de redresare. Dacă din iunie 2022 nu a respectat planul de redresare, domnul Cristian Roșu trebuia să se ducă în consiliul ASF și să propună ori administrează, ori de atunci faliment. Nu trebuia să îi mai lase până acum. Reiese foarte clar că acest Euroins a scos în luna februarie 300 de milioane de euro pe reasigurare, 97% din luna februarie le-a dus Eurohold la grupul lor din Bulgaria. Noi am tot tras semnale de alarmă”, a spus Ștefănescu.

„Ce ne-a zis domnul Roșu? La întâlnirea cu membrii noștri din țară ne-a spus că per total are bani. Stai și îți iei 200.000 de euro salariu anual și tu îmi spui per total, fără să respecți legea? De ce nu respecți legea? S-a eschivat de acest răspuns timp de un an și uitați unde am ajuns”, a mai spus șeful COTAR.

Fonduri insuficiente?