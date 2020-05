Preşedintele FC Argeş, Cristian Gentea, cere sancţionarea Rapidului pentru nerespectarea protocolului emis de Ministerul Sănătăţii,

Preşedintele Consiliului de Administraţie al clubului FC Argeş, Cristian Gentea, cere sancţionarea Rapidului pentru nerespectarea protocolului emis de Ministerul Sănătăţii, anunță news.ro.

”Sunt total dezamăgit de ce am văzut azi că s-a întâmplat la un antrenament al echipei Rapid Bucureşti. Îmi pare sincer rău că nu am insistat la ultima videoconferinţă ţinută de FRF, să adoptăm nişte măsuri pentru cluburile care nu respectă protocolul la care am aderat toţii, fără excepţie. Cred că ce am văzut astăzi pune şi FRF într-o poziţie inconfortabilă faţă de Ministerul Sănătăţii. Ne chinuim la Piteşti să punem la dispoziţie 4 terenuri de antrenament, pe toată durata zilei, pentru a fi respectat protocolul, iar Rapid îşi bate joc de noi!. Nu ştiu dacă vom promova, am fost cei care am spus imediat că soluţia FRF îndeplineşte principiul de a dezavantaja cât mai puţine cluburi, dar este clar că UTA şi TURRIS Turnu Măgurele au motive să fie “supărate”. Nici nu vom accepta ca unii să se considere deasupra celorlalţi, sau chiar deasupra legii. Luăm în calcul chiar retragerea din competiţie, dacă nu se iau măsuri!”, a declarat Gentea, conform paginii de Facebook a clubului piteştean.

Citește și: E ruptură în PSD! Codrin Ștefănescu a explodat: Partidul este predat la cheie .

Potrivit sursei citate, Telekom Sport a difuzat imagini de la un antrenament al giuleştenilor în care se poate vedea foarte clar că bucureştenii nu respectă prevederile din acest protocol. "Pe imagini se vede clar cum nu mai puţin de 18 persoane sunt comasate pe o jumătate de teren. Imaginile respective care au fost preluate de toate publicaţiile centrale de sport au fost văzute şi de conducătorii celorlalte echipe cu care ”vişinii” se luptă pentru promovarea în Liga I", notează clubul.