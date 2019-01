Preşedintele FDGR este convins că va câștiga procesele de discriminare cu Liviu Pop și Darius Vâlcov care i-a făcut pe sași 'urmași ai naziștilor'

Preşedintele Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR), Paul Porr, este convins că formaţiunea sa va câştiga procesele cu Darius Vâlcov şi fostul ministru, Liviu Pop, dar şi alţi câţiva politicieni care i-au acuzat pe saşii din Forum că ar fi urmaşi ai naziştilor, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Metodă inedită de a face rost de bani! Cât cere Adrian Mutu pentru 10 secunde

"L-am dat pe Liviu Pop în judecată, pe Vâlcov, am anunţat CNA-ul şi şi-au primit amândoi lecţia. Am făcut plângere la comisia împotriva discriminării. Vâlcov a plătit 2.000 de lei sau cât e maxim cât se plăteşte, Pop a fost numai cu avertisment şi cu amândoi avem procese. Nu numai cu ei, că avem 10-12 din cei care ne-au bălăcărit că suntem nazişti, post-nazişti. Trăim într-un stat de drept încă. Pentru calomnie încă sunt paragrafe, sunt amenzi. Unele le-am câştigat, altele sunt în recurs. Cu cei doi abia am început, între timp avem şi alţi candidaţi", a declarat Paul Porr.

Întrebat dacă speră ca FDGR să câştige procesele îndreptate împotriva celor care i-au făcut nazişti, Paul Porr a spus: "Nu că sperăm, suntem convinşi."

Potrivit sursei citate, până acum FDGR a câştigat un proces împotriva istoricului Ioan Scurtu, după ce acesta a publicat în presă un articol critic la adresa Forumului. Scurtu a trebuit să plătească 6.000 de lei, daune, Forumului Democrat al Germanilor din România, iar publicaţia respectivă a fost obligată să publice în paginile sale hotărârea instanţei.

"Am câştigat procesul cu Ioan Scurtu (...) A terminat şi recursul. A pierdut. A plătit 6.000 de lei daune, a plătit taxele de tribunal", a explicat Paul Porr.

Fostul ministru Liviu Pop a anunţat marţi, că a depus o întâmpinare, după ce a fost dat în judecată de FDGR.

"Da, Forumul Democrat al Germanilor din România m-a chemat în instanţă, cerând şi daune morale pentru că am lecturat, într-o emisiune TV, Hotărârea prin care Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu a cerut şi au obţinut titulatura de 'succesor în drepturi a Grupului Etnic German'. Astăzi am depus întâmpinarea însoţit de avocatul Sebastian Hotca", a scris marţi, pe pagina sa de facebook, Liviu Pop.

FDGR l-a dat în judecată pe Liviu Pop, pentru o declaraţie făcută de acesta în 2018 la un post de televiziune conform căreia "FDGR ar fi continuatorul organizaţiei naziste Grupul Etnic German din România. FDGR este reprezentantul legitim al minorităţii germane în baza Constituţiei României şi a legislaţiei în vigoare, având un statut aprobat de către instanţele din România şi fiind înscris în Registrul organizaţiilor neguvernamentale", se arată într-un comunicat remis de către FDGR.