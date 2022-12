Preşedintele Federaţiei Industriei Hoteliere din România, Călin Ile: 'Speranţele pentru 2023 sunt mai mari. Cererea pentru turism este consistentă'

Cererea pentru turism este consistentă după cei doi ani de pandemie, astfel că speranţele pentru 2023 sunt mai mari comparativ cu acest an, a declarat, marţi, preşedintele Federaţiei Industriei Hoteliere din România (FIHR), Călin Ile.

"După un început prost de an, am avut plăcuta surpriză să vedem că 2022 şi-a revenit. În mare parte, din aprilie până în decembrie putem spune că am atins nivelul lui 2019 - şi mai avem puţin de recuperat, pentru că primul trimestru a fost mai slab. Speranţele pentru 2023 sunt şi mai mari, pentru că, pe de o parte, cererea pentru turism este consistentă - după cei 2 ani de pandemie, în care lumea a fost frustrată de această plăcere de a călători şi îşi manifestă puternic această dorinţă. Deci cererea există, şi-au revenit şi evenimentele, lumea merge în continuare în vacanţă şi atunci credem că 2023 dă semne bune pentru cei care au investit, care ştiu să presteze la nivelul dorit de piaţă. Cei care nu ţin ritmul şi au afectată calitate serviciilor vor avea de suferit. De aceea, noi recomandăm tuturor proprietarilor de hoteluri sau de unităţi în turism să investească şi să furnizeze servicii de calitate, pentru că atunci vor avea piaţa necesară pentru a avea rezultate bune şi în 2023", a menţionat Călin Ile, cu ocazia lansării "Ghidului de practică în industria ospitalităţii", potrivit Agerpres.

În ceea ce priveşte deficitul de locuri de cazare, preşedintele FIHR consideră că ar trebui să fie estompată sezonalitatea, iar pe de altă parte să fie stimulaţi investitorii să vină şi să investească în zonele în care există cerere pentru turism.

"La noi o mare problemă este sezonalitatea. Până nu estompăm această sezonalitate, ne e greu să spunem care e deficitul general, pentru că sunt perioade în care deficitul e mare - şi mă refer la perioada de vară sau perioada de sărbători, acele sărbători legale, când nivelul de circa 200.000 de camere pe care noi îl avem astăzi în România este insuficient - şi cred că 100.000 de camere s-ar integra fără probleme. În schimb, în celelalte luni din an, ianuarie-martie sau septembrie-decembrie, până în perioada de sărbători, atunci nu există aceeaşi cerere în staţiuni - şi atunci nu cred că ar fi nevoie de camere suplimentare. Deci, primul pas ar trebui să lucrăm pentru a estompa sezonalitatea - şi pasul doi, să stimulăm investitorii să vină şi să investească în zonele în care există cerere pentru turism. Şi aici avem nenumărate locuri în care potenţial există, dar nu avem unităţi de cazare care să valorifice acest potenţial. În special, în zona rurală sunt puţine locuri de cazare, în Moldova sunt puţine locuri de cazare, Bucovina, Maramureş ar putea primi, Transilvania... Noi avem concentrate locurile de cazare pe staţiunile tradiţionale de pe litoral sau din balnear şi în zona urbană", a adăugat Călin Ile.

Preşedintele FIHR a subliniat că este nevoie de distribuţie regională eficientă şi de infrastructură de transport. În opinia sa, criza energetică reprezintă o ameninţare în continuare.

"Fiecare a încercat să-şi găsească soluţii prin eficientizarea activităţii interne, prin investiţii în soluţii alternative de energie şi, de ce să nu spunem, a urmat tendinţa generală de creştere a tarifelor, cel puţin cu această inflaţie, în aşa fel încât să acoperim parţial creşterea de costuri cu energia şi cu forţa de muncă pentru că şi costurile cu forţa de muncă au crescut. Per total, chiar dacă veniturile încep să ajungă la nivelul din 2019, profitabilitatea industriei a scăzut din cauza energiei şi din cauza costurilor de personal", a mai spus Călin Ile.

Potrivit acestuia, procentul de majorare în estimările federaţiei sunt undeva între 15 şi 20%.

"Cam cu atât au crescut tarifele medii în industria noastră, să spunem, toamna 2022 comparativ cu toamna 2021. Acest procent de 15% nu acoperă integral creşterea de costuri de energie. Trebuie să găsim şi alte soluţii de eficientizare, de urmărire atentă a consumurilor. Şi aici facem apel şi la turiştii noştri, să fie la fel de responsabili atunci când merg în hoteluri, cum sunt la ei acasă. Sperăm că şi Guvernul va găsi soluţiile să ţină în frâu această ameninţare - nu doar la adresa industriei hoteliere, ci la adresa întregii economii", a mai spus Călin Ile.

În ceea ce priveşte deficitul forţei de muncă în turism, preşedintele FIHR a precizat că acesta "este fluctuant, în funcţie de sezon, de evoluţia sectorului".

"A fost un deficit de circa 100.000 de persoane înainte de pandemie. Acum s-a mai estompat pentru că cererea a scăzut", a precizat Călin Ile.

"Aproximativ 50-60.000 se pot integra în orice moment în industrie, în special pe joburile de intrare. Cea mai importantă parte din soluţie o reprezintă pentru noi educaţia forţei de muncă şi, de aceea, federaţia se implica. O altă parte din soluţie o reprezintă importul forţei de muncă din Asia. Noi consideram ca un mix de soluţii va rezolva această problemă. Este o problema globală, nu doar în România turismul se confruntă cu un deficit de forţă de muncă", a mai spus preşedintele FIHR.

"Ghidul de practică în industria ospitalităţii" a fost lansat marţi, proiectul fiind realizat de Premier Hospitality şi Asociaţia "Edu4Tourism" cu sprijinul Federaţiei Industriei Hoteliere din România (FIHR).

"Nu vom avea niciodată societatea pe care o visăm dacă nu vom investi în educaţie. Nu vom avea nici turismul pe care ni-l dorim, serviciile pe care le aşteptăm în turism şi în orice alt domeniu dacă nu vom avea grijă de cea mai importantă perioadă de pregătire pentru viaţă a tinerilor. Practica este esenţială în formarea lor ca oameni şi profesionişti. Încercăm prin acest ghid să abordăm stagiul de practică într-o altă manieră, într-o variantă structurată care vine dintr-un proces amplu de consultare a tuturor părţilor implicate. Suntem convinşi că rezultatele nu vor întârzia să apară şi în curând ne vom bucura cu toţii de ele", a declarat Călin Ile, Preşedinte FIHR.

La rândul său, Rocsana Borda, Coordonator proiect Ghid practică şi membru afiliat FIHR a afirmat că acest ghid a fost creat ca un prim pas în încercarea federaţiei de a construi o relaţie solidă şi corectă între părinţi, şcoală şi hoteluri/agenţi economici.

"Fiecare parte implicată trebuie să înţeleagă importanţa educaţiei chiar dacă vine cu un cost. Haideţi să vedem acest cost ca şi investiţie şi să susţinem procesele educaţionale" a menţionat Rocsana Borda.

Federaţia Industriei Hoteliere din Romania (FIHR) - este prima organizaţie patronală din turismul românesc şi cea mai reprezentativă din industria hotelieră, prin cifra de afaceri şi numărul de angajaţi, reunind 4 din top 5 companii hoteliere din România după cifra de afaceri, fiind prezentă la nivel naţional în peste 48 localităţi (25 judeţe) şi cumulând peste 17.500 camere în proprietăţile hoteliere membre.