Președintele Federației Spaniole de Fotbal: 'Luis Enrique va reveni în funcția de selecționer al neționalei'

Luis Rubiales, președintele Federației Spaniole de Fotbal, a confirmat, marți, că Luis Enrique va reveni în funcția de selecționer al ibericilor. Situația lui Robert Moreno, cel care a fost pe bancă la ultimele meciuri ale naționalei, este incertă, potrivit Mediafax.

"Astăzi putem confirma că Luis Enrique va reveni în funcție. La data de 19 iunie, eu și Molina (n.r. - Jose Francisco Molina, directorul sportiv al Federației) v-am explicat că Robert Moreno va fi antrenorul naționalei. A fost clar încă de atunci că Luis, dacă va dori, se poate întoarce. Luis Enrique a avut mereu ușa deschisă aici. Am spus clar, cu deplină sinceritate. Am vorbit cu Luis de trei ori după decesul fiicei sale. Prima dată i-am transmis condoleanțe, apoi ne-am întâlnit la finalul lunii octombrie, iar ieri (n.r. - luni) am vorbit cu el. (...) Robert Moreno, căruia îi mulțumim pentru munca depusă, ne-a spus că Luis Enrique vrea să se întoarcă", a declarat Rubiales, la o conferință de presă organizată marți.

Luis Enrique (49 de ani) a fost sub contract cu naționala Spaniei în perioada iulie 2018-iunie 2019, fiind nevoit să părăsească postul în această vară din cauza problemelor de sănătate ale fiicei sale, care a decedat în luna august.

Vezi și: Marcel Vela, START la curățenie! Doi grei din Poliție, EXECUTAȚI dintr-O LOVITURĂ! Schimbări de trupe la vârful MAI

Robert Moreno (42 de ani), care a fost antrenor secund al lui Enrique, l-a înlocuit pe fostul tehnician al Barcelonei, calificând naționala Spaniei la Campionatul European din 2020. Acesta ar fi primit vestea că nu va mai fi păstrat în funcție după meciul cu România, de luni, scor 5-0, fapt care l-a determinat să nu mai participe la conferința de presă de după meci, în ciuda faptului că a declarat în mai multe rânduri că este dispus oricând să îi cedeze postul lui Enrique în cazul în care acesta va dori.

Președintele Federației Spaniole a explicat că Robert Moreno poate rămâne în staff-ul lui Enrique, în calitate de secund, însă decizia va fi luată strict de noul selecționer.

"Luis Enrique a plecat doar pentru că a trecut prin cea mai groaznică situație în calitate de tată. Luis Enrique este liderul acestui proiect. Noi l-am angajat pe el și pe staff-ul său. I-am promis că va avea ușile deschise. Proiectul său continuă până la Campionatul Mondial din Qatar (...) Luis Enrique își va decide staff-ul, nu putem interveni în acest caz", a mai explicat Rubiales.