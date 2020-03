Preşedintele FRH, Alexandru Dedu: Sper într-o detensionare a conflictului dintre federaţie şi CS Dinamo. Mi-am strâns mâna cu George Cosac

Preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Alexandru Dedu, a declarat, joi, pentru AGERPRES, că speră într-o detensionare a conflictului cu CS Dinamo în ceea ce priveşte limitarea jucătorilor extracomunitari după întâlnirea pe care a avut-o cu preşedintele grupării bucureştene, George Cosac, şi ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe.

"Asta cu se rezolvă este atât de relativă... Sunt foarte mulţumit că ministrul a facilitat această întâlnire cu domnul George Cosac. Este pentru prima dată când se întâmplă aşa ceva. Eu am încercat să explic care este situaţia, domnul Cosac la fel şi am plecat strângându-ne mâinile şi sper într-o detensionare a acestei situaţii. Relaţia mea mea cu domnul George Cosac a fost tot timpul super OK, chiar dacă au existat diferende tot timpul s-au rezolvat. Ideea e că în faţa ministrului s-au dus doi oameni care au necesităţi diferite, în sensul că eu reprezint handbalul la nivel naţional şi domnul Cosac la nivel de club. Şi de aici au început discuţiile şi, repet, ne-am despărţit strângându-ne mâna. Nu este vorba despre o soluţie punctuală, concretă, este vorba despre o abordare diferită, să spunem. Nu pot în momentul ăsta să explic mai mult", a declarat Dedu.

Oficialul FRH a precizat că decizia Consiliului de Administraţie al federaţiei va rămâne funcţională: "Această decizie a Consiliului de Administraţie, luată în interesul handbalului românesc şi în baza unei strategii, va rămâne funcţională. Bineînţeles că domnul Cosac a înţeles că este vorba de o strategie, iar faptul că Consiliul de Administraţie a făcut o modificare a criteriilor votate în urmă cu doi ani şi la care trebuia să se alinieze toate cluburile. Consiliul de Administraţie a făcut această modificare pentru că un număr de 27 de echipe ne-au semnalat că au o problemă şi noi am încercat să satisfacem cât mai multe din doleanţele lor, dar în baza unei strategii. Cred că deciziile luate au fost corecte în ansamblu pentru că în afară de Dinamo nimeni nu a spus că are vreo problemă, trebuie să fie o limită suportabilă astfel încât sportivii români să cotinue să aibă şanse să joace în campionatul românesc".

Federaţia Română de Handbal a decis ca din sezonul următor cluburile masculine de handbal din România să poată legitima maximum trei jucători extracomunitari. Campioana României la handbal masculin CS Dinamo, calificată recent în premieră în optimile de finală ale Champions League, este nemulţumită de hotărârea FRH deoarece în prezent are în lot 9 jucători extracomunitari şi ar trebui în vară să se despartă de 6 dintre aceştia.