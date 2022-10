Președintele INS atrage atenția: 'Va trebui o altă abordare privind migraţia internaţională'

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică (INS), Tudorel Andrei, susţine că este nevoie de o lege a statisticii populaţiei pentru a asigura cadrul legal care să susţină calcularea populaţiei rezidente nu numai la nivel naţional, regional şi judeţean, ci şi la nivel local, între două recensăminte, aceasta fiind una dintre informaţiile esenţiale în procesul de fundamentare a politicilor la nivel local.

"O altă miză pe care noi o avem în perioada următoare este o nouă abordare privind statisticile de populaţie. În acest sens, va trebui să gândim o lege a statisticii populaţiei pentru a veni şi a asigura cadrul legal care să susţină calcularea populaţiei rezidente, nu numai la nivel naţional, regional şi judeţean, ci şi la nivel local, între două recensăminte, întrucât aceasta este una din informaţiile esenţiale în procesul de fundamentare a politicilor la nivel local. Tot din această perspectivă va trebui o altă abordare privind migraţia internaţională - nu numai din perspectiva evaluării cantitative a numărului de cetăţeni români plecaţi în străinătate mai mult de 12 luni unde cifra este una certă, folosind datele oferite de statistica oficială din România, Eurostat, Naţiunile Unite, studiile OECD, în jur de 4 milioane, ci mai ales din punct de vedere al analizelor sociologice şi al identificării unui profil cultural la nivelul migraţiei internaţionale", a menţionat joi Tudorel Andrei, în cadrul webinarului "Rolul statisticii într-o societate digitală", organizat cu ocazia Zilei Europene a Statisticii 2022.

El a subliniat că o altă miză este continuarea procesului început cu mulţi ani în urmă, de utilizare a unor instrumente moderne, de tip "big data", pentru calcularea statisticilor indicatorilor din Statistica oficială. Preşedintele a subliniat că folosirea acestor indicatori oferă o serie de avantaje, însă dezvoltarea unor asemenea instrumente necesită o altă abordare a resurselor umane şi necesită o altă abordare privind finanţarea obţinerii datelor mai ales din zona privată.

"La nivel european există preocupări pentru dezvoltarea cadrului legal de obţinere a acestor date din zona de telefonie mobilă, de la cei care deţin aceste date", a mai spus Tudorel Andrei.

În contextul Zilei Europene a Statisticii, preşedintele INS a subliniat că, la nivel european, statistica este un pilon de bază în fundamentarea politicilor, dar în egală măsură în dezvoltarea democratică a societăţii.

"2022 a fost un an cu totul aparte pentru statistica europeană, în particular pentru statistica din România, întrucât multe ţări şi-au finalizat sau au început culegerea datelor la Recensământul populaţiei şi locuinţelor. O pot spune cu multă satisfacţie că noi toţi am oferit un alt instrument de culegere datelor şi - trecând peste toate dezbaterile care au fost în spaţiul public - pe diverse subiecte, războiul din proximitatea noastră, perioada post sau chiar perioada de pandemie, am reuşit cu toţii să oferim o altă formă de organizare a Recensământului populaţiei şi locuinţelor. Am reuşit să avem, pentru prima dată, culegere electronică a datelor, fără a utiliza hârtia şi, în egală măsură, să folosim surse administrative pentru prima dată. Acum, că s-a finalizat, pare o operaţiune simplă, o operaţiune lipsită de dificultăţi, dar nu este aşa. A fost o activitate intensă, desfăşurată pe parcursul ultimilor 4-5 ani, iar activitatea de culegere a datelor a fost una cu foarte multă încărcătură emoţională şi foarte mult efort depus din partea din partea noastră. Din fericire, au fost puţine sincope şi s-a ajuns la o soluţie optimă şi pot spune că este unul din proiectele importante ale statului român în procesul de de digitalizare, să asigurăm aproape 50% culegere electronică a datelor", a adăugat preşedintele INS.

Potrivit acestuia, culegerea datelor în formatul online a însemnat un succes, care a arătat că există din partea populaţiei capacitatea de a susţine procesul de digitalizare, astfel că există dorinţa de modernizare a administraţiei publice şi din această perspectivă.

"Noi am finalizat şi Recensământul general agricol, iarăşi o acţiune foarte complicată, o acţiune desfăşurată exclusiv prin folosirea tehnologiei electronice de culegere a datelor", a mai spus Tudorel Andrei.

El a precizat că, în acest an, s-a deschis dialogul cu OECD pentru aderarea României "la această structură foarte importantă pentru dezvoltarea mediului economic şi şi social".

"Statistica a avut o primă întâlnire de la Paris, în luna iulie. La această întâlnire a participat şi fostul ambasador al României, actualul coordonator al întregului proces, iar din partea OECD a participat directorul structurii statisticii de la OECD. S-a dat un semnal că statistica din România respectă principiile specifice OECD şi, în egală măsură, s-a dat un semnal că statistica este unul din pilonii de bază în formularea politicilor publice şi în dezvoltarea cu susţinere a procesului de democratizare a societăţii, întrucât politici publice nu pot fi formulate fără date statistice, iar în egală măsură dezbaterile publice au avut mult mai multă substanţă dacă există date concrete privind societatea românească", a precizat preşedintele INS.

În opinia sa, "prin intermediul datelor statistice, se scrie istoria unei ţări".

"Pe baza datelor statistice sunt analizate performanţele economiei româneşti la nivel naţional şi internaţional ori, Recensământul, ca să revin la o dată foarte utilă - am avut capacitatea să avem o evaluare corectă a populaţiei României, o evaluare care sper să fie cât mai aproape de ţinta pe care noi am stabilit-o la începutul Recensământului, ceea ce înseamnă foarte mult pentru statul statul român", a adăugat Tudorel Andrei.