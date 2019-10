Presedintele PER cere demisia lui Raed Arafat si schimbarea din temelii a conducerii IGSU

Presedintele PER, Danut Pop, cere demisia lui Raed Arafat si schimbarea din temelii a conducerii IGSU:

`Rusine, celor care au stiut de aceasta filmare realizata in seara tragediei de la Colectiv si au tacut dar mai ales, celor care au decis publicarea imaginilor in plina campanie electorala! Se va merge din nou pe emotie si se vor catara pe suferinta oamenilor! De ce nu au dat filmarea atunci, anul trecut sau in urma cu cateva luni?

Conferinta de astazi a celor de la ISU Bucuresti- Ilfov a fost sub orice critica! Colonelul Cristian Radu a declarat că filmarea nu a fost oferită autorităților pentru că nu a fost ”solicitată în mod punctual” iar inspectorul-sef al ISU Bucuresti-Ilfov Orlando Schipu a spus ca Parchetul a cerut mai mult "inscrisuri" si nu materiale foto- video. Acesti neghiobi ne-au luat de fraieri si au incercat sa-si ascunda complicitatea la neprofesionalism, ascunzandu-si mizeria sub pres.

Mai mult, ei declara ca nu i-au spus lui Raed Arafat de aceasta filmare, iar Arafat intrebat daca era in tema, a trebuit sa dea niste telefoane sa se convinga daca nu cumva i-a dat cineva vreun CD in acest sens, de parca ar fi fost, oricum, ceva total neimportant incat sa nu-si aminteasca. Acest individ, in calitatea sa de vesnic Secretar de Stat, pare sa actioneze pe persoana fizica, ca patron, in loc sa fie in slujba cetatenilor. Am inteles ca el a fondat SMURDul, dar de atunci, numele lui se leaga de toate neperformantele si interventiile haotice si intarziate ale tragediilor din ultimii ani. Oamenii au murit, politicienii au fost schimbati, guvernele s-au schimbat si indiferent de coloratura el a ramas acolo. Cine il tine in brate pe acest daunator al sistemului din Sanatate? Exista atatea somitati in sistem care ar trebui sa fie in locul lui! Cine il controleaza pe Arafat ce a facut atatia ani cu acei bani care intra in Fundatia "Pentru SMURD"? In raport cu ce se achizitioneaza materialele necesare? De ce au fost refuzate ambulantele private in acea noapte desi tinerii aceia raniti au fost tarati pe asfalt sau carati pe paleti? Cum este posibil ca dupa atatia ani oamenii din subordinea sa sa nu fie pregatiti sa intervina in astfel de cazuri, superiorii SA RECUNOASCA acest lucru si sa nu dispuna de echipamentele necesare? De ce astazi, vorbim inca de Arafat si Baniciou ?

Sunt foarte multe intrebari la care nu avem raspunsuri, motiv pentru care solicit de urgenta demisia lui Raed Arafat iar intitutiilor din Justitie le cer sa ne demostreze ca nu incaseaza degeaba salariile babane si ca tragedia de la Colectiv nu va ramane un alt caz nerezolvat ca multe altele. A venit momentul sa cada capete in acest sistem de sanatate putred, in care ne mor copii si parintii, iar noi stam si ridicam pasiv din umeri. Nu mai loc de "asta este Romania"!`, transmite Danut Pop.