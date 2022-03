Președintele PER, după ce opt militari au murit: România e țara anomaliilor

Liderul PER Dănuț Pop transmite condoleanțe familiilor militarilor morți după prăbușirea unui avion și a unui elicopter și spune că e nevoie ca românii să afle ce dotări s-au cumpărat pentru Armată, dacă militarii mor fără să fim în război.

Îmi exprim sincerele regrete față de familiile îndoliate ale celor 8 militari care și-au pierdut viața ieri odată cu prăbușirea avionului și a elicopterului cu militari români. România e țara tuturor anomaliilor. Doamne ferește să ne atace cineva... Nici nu e nevoie. Noi picăm singuri ca muștele, fără să strănute nimeni peste noi din cauza echipamentelor militare. Deși dăm 2 și acum 2,5 % din PIB, militarii zboară tot cu Mig 21 din anii ‘70-80. Unde sunt acum miliardele cheltuite și pe ce le-am dat, dacă cei care trebuie să ne apere sunt nevoiți să folosească tot sicrie zburătoare. Au murit oameni nevinovați! Dumnezeu să-i odihnească! Au căzut zeci de mizerii de-astea în ultimii ani și tot mai avem vreo 30, care să omoare alți oameni. Doamne ferește să ne atace rușii, că până acolo ne atacă indolența conducătorilor noștri.

PER militează pentru reabilitarea industriei de apărare românești. Este de interes strategic să producem echipamente noi, de ultimă generație, cu forță de muncă din Romania. Și de ce nu, să devenim și noi un exportator de tehnică militară, că avem capacitatea. Problema e că Occidentul ne vrea doar un cumpărător de vechituri. Sicriele alea cu aripi trebuie să fie băgate in cimitir! Nu trebuie să se mai ridice de la sol să zboare, că omoară oameni nevinovați. Îi ucid și pe cei din ele și pe cei care pot fi victime colaterale, cum au fost cei din elicopter sau, Doamne ferește, cum pot fi cei peste ale căror case se pot prăbuși sicriele astea zburătoare.

Acum aflăm și noi ce achiziții a făcut Iohannis pentru apărare. Am dat o grămadă de bani pe F 16 second hand! Încă vreo 2-3 misiuni de patrulare din astea și suntem terminați. E ca în bancul ăla: hai mai bine să le declarăm război și ne predăm imediat. Salvăm vieți...Atât e de tristă situația. Unde sunt Iohannis dotările cumpărate cu miliarde în toți anii de când ești președinte? Tot cu sicrie zburătoare și cu aparatură second hand mergem la acest război?, transmite Dănuț Pop.