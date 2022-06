Preşedintele peruan, Pedro Castillo, a fost audiat într-o anchetă de presupusă corupţie

Preşedintele peruan, Pedro Castillo, a fost audiat vineri timp de patru ore în biroul Parchetului din Lima, care anchetează un caz de presupusă corupţie în cercul său politic şi familial, notează AFP preluat de agerpres.

"Am avut timp şi dispoziţie pentru a răspunde la toate întrebările", a declarat presei Pedro Castillo după audiere."Suntem pregătiţi să răspundem în continuare, deoarece Peru are nevoie de noi pentru a lămuri lucrurile şi vom continua să facem acest lucru", a adăugat preşedintele peruan de stânga care s-a declarat "mulţumit", fără a dezvălui, însă, conţinutul discuţiilor cu procurorii.Un şef al statului peruan nu poate fi urmărit penal în timpul mandatului, dar pot anchetele asupra lui pot continua. Mandatul său se încheie în iulie 2026.Avocatul său, Benji Espinoza, a declarat că clientul său a "răspuns la toate întrebările", în jur de 100, şi că a fost depus un raport de 32 de pagini al mărturiei sale."Nu există nicio organizaţie criminală în care să fie implicat preşedintele", a spus el.Parchetul peruan a informat la sfârşitul lui mai că şi-a extins ancheta împotriva preşedintelui de stânga în aşa-numitul dosar al consorţiului "Puente Tarata III", pentru a stabili dacă el se află în fruntea unei presupuse organizaţii criminale compuse dintr-un fost ministru al transporturilor, şase parlamentari, un fost secretar general al preşedinţiei şi doi dintre nepoţii săi.O femeie de afaceri, Karelim Lopez, i-a acuzat pe preşedinte şi pe colaboratorii săi cei mai apropiaţi, printre care doi dintre nepoţii săi, că au înfiinţat o organizaţie criminală pentru a atribui ilegal contracte publice.Ea însăşi cercetată, Karelim Lopez colaborează cu justiţia în schimbul unei reduceri a pedepsei în cazul în care va fi condamnată de justiţie.Scandalul a izbucnit când presa peruană a dezvăluit manevre din partea femeii de afaceri astfel încât consorţiul cunoscut sub numele de "Puente Tarata II" să câştige contractul de construire a unui pod în regiunea amazoniană San Martin.