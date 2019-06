Preşedintele PNL Olt, despre 'epurările' din filială: 'S-a terminat cu jocurile duble, s-a terminat cu jocurile de culise şi s-a terminat cu nemunca'

Preşedintele PNL Olt, Liviu Voiculescu, a declarat marţi, în contextul anunţării excluderii din partid a unor primari, viceprimari şi consilieri locali, că nu sunt acceptate "jocurile duble", "şi cu PNL şi cu PSD", indiferent de poziţia pe care persoana respectivă ar ocupa-o în partid, potrivit agerpres.ro.

"În cadrul filialei Olt s-a terminat cu jocurile duble, s-a terminat cu jocurile de culise şi s-a terminat cu nemunca. Cine vrea să rămână alături de noi, cu mare drag îi suntem buni prieteni, buni colegi, cine doreşte să aibă o atitudine duplicitară, să joace şi cu PNL şi cu PSD, aşa cum, din păcate, s-a mai obişnuit prin filiala noastră, fie că este vorba de primari, parlamentari, consilieri judeţeni, consilieri locali, nu se mai poate acest lucru, atât timp cât eu şi colegii mei vicepreşedinţi vom ocupa aceste funcţii, este o hotărâre pe care am luat-o şi votul din 26 mai ne confirmă că suntem pe drumul cel bun", a spus Voiculescu, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că Biroul Politic Judeţean al PNL Olt a decis pe 30 iunie să propună excluderea din partid a primarului oraşului Scorniceşti şi a primarilor comunelor Izbiceni, Pleşoiu şi Vulpeni, precum şi a unor viceprimari şi consilieri locali.

"La nivelul Biroului Politic Judeţean am luat şi unele măsuri în urma rezultatelor alegerilor europarlamentare. În urma alegerilor europarlamentare PNL Olt a obţinut un scor de 25,11% şi am adunat un număr de peste 47.000 de voturi, depăşind targetul impus de conducerea centrală pentru filiala noastră. (...) Acest rezultat ne obligă pe noi, liberalii olteni, să continuăm ceea ce am început de ceva timp, atât o reformă internă, cât şi o altfel de campanie, cu o prezenţă cât mai mare în teritoriu, discuţii om la om cu cetăţenii. (...) În urma analizei pe care am făcut-o împreună cu colegi din BPJ am decis să luăm anumite măsuri: am propus pentru excludere un număr de patru primari - este vorba despre primarul de la Scorniceşti, primarul de la Izbiceni, primarul de la Pleşoiu şi pimarul de la Vulpeni. De asemenea, aceeaşi propunere de excludere pentru viceprimarii de la Pleşoiu şi de la Vulpeni, împreună cu trei consilieri locali de la Pleşoiu şi doi consilieri locali de la Vulpeni", a spus Voiculescu.

El a adăugat că BPJ al PNL Olt a decis şi dizolvarea organizaţiilor din localităţile Optaşi-Măgura, Pleşoiu şi Vişina Nouă şi au fost sancţionaţi cu avertisment consilierii locali din 21 de organizaţii.

"Urmează, conform statutului, ca la şedinţa de joi cei propuşi pentru excludere să se prezinte, dacă doresc, în faţa BPJ, au fost făcute aceste convocări cu trei zile înainte, aşa cum prevede statutul, având dreptul să se exprime, să se apere în faţa colegilor din BPJ, aşa că orice discuţie legată de respectarea procedurii este inutilă. BPJ a validat joi (30 mai, n.r.) propunerea de excludere, urmând ca excluderea efectivă, nominal, să se facă în şedinţa BPJ de joi (6 iunie, n.r.)", a explicat preşedintele PNL Olt.

Voiculescu a argumentat că în localităţile Pleşoiu şi Vulpeni rezultatele au fost mult sub cele ale partidului la nivel de judeţ, iar la Scorniceşti primarul ar fi declarat public că susţine Pro România. În privinţa primarului din Izbiceni, acesta ar fi apărut pe scenă cu parlamentari PSD şi cu steaguri PSD. La Pleşoiu primarul ar fi fost fotografiat împărţind pliante PSD.