Președintele Poloniei bate cu pumnul în masă: 'Cheltuielile de apărare în NATO să crească de la 2 la 3%'

Duda a spus că nivelul de cheltuieli de 2% din PIB era adecvat acum 10 ani, dar acum alianța trebuie să fie capabilă să se confrunte eficient Russia.

„Sunt convins că aceasta este baza pentru construirea consecventă a securității în întreaga zonă euro-atlantică. Acesta este un pas natural și de bază pe care trebuie să-l facem astăzi împreună pentru a ne opune politicii imperiale a Kremlinului”, argumentează Duda.

„Kremlinul a intrat în economia de război și nu lipsesc tensiunile în Orientul Mijlociu și Pacific. De aceea astăzi trebuie să fim curajoși și fără compromisuri. Aderarea Suediei și Finlandei la NATO confirmă acest lucru și reprezintă o mare întărire a Alianței. Dar trebuie să construim unitatea și să dezvoltăm potențialul militar cu și mai multă hotărâre. Polonia, ca puține alte țări din lume, știe că securitatea are prețul ei, motiv pentru care alocă peste 4 la sută din PIB pentru menținerea și modernizarea armatei. În 2014, țările Alianței s-au angajat să majoreze cheltuielile militare la 2%. PIB. Acest lucru a fost suficient acum 10 ani, dar acum nu mai este suficient”, adaugă el.

„Ceea ce face Vladimir Putin astăzi necesită răspunsul nostru fără echivoc. Avem nevoie de o discuție asupra viitorului Pactului și a unor decizii specifice. Am abordat deja acest subiect în conversațiile cu mulți lideri ai țărilor NATO. Sunt mulțumit de reacțiile și propunerile pozitive prezentate pentru consolidarea Alianței. Toți avem același obiectiv - securitatea globală”, conchide președintele.

„Nu numai Statele Unite, nu numai Marea Britanie, cea mai mare armata a alianței de astăzi, ar trebui să aibă o armată puternică. Nu numai Franța, ci și toate celelalte țări ar trebui să implementeze o politică clară și transparentă de consolidare a securității”, a adăugat el.

„Nu mă îndoiesc că Alianța Nord-Atlantică și țările lumii libere trebuie să răspundă la acest lucru nu doar sprijinind Ucraina în efortul de război, nu doar împiedicând Rusia să câștige în Ucraina. Aceasta este cea mai importantă sarcină a lumii libere de astăzi. Sprijiniți Ucraina în acest sens, în primul rând financiar și militar. Dar astăzi, lumea liberă ar trebui să-și consolideze și securitatea și apărarea. S-au terminat vremurile de pace, când toată lumea credea că nu va mai fi război, când au fost chiar momente în care oamenii s-au întrebat dacă mai este nevoie de armată. Din păcate, vremurile actuale arată că sunt foarte necesare. Și nu numai armate în general, ci mai ales armate care sunt excelent echipate, armate care sunt înarmate modern și au cele mai moderne capacități tehnologice”, a adăugat el.

„Rusia amenință și, din păcate, Rusia devine din ce în ce mai puternică și își extinde potențialul militar. Astăzi își cheltuiește 1/3 din PIB pentru apărare și și-a trecut economia în regim de război. Ei construiesc o armată mare, formează noi divizii și reprezintă, fără îndoială, o mare amenințare pentru lumea liberă de astăzi. Vizibil atât de clar în Ucraina, dar, din păcate, are ecou și în declarațiile multora dintre cei mai importanți politicieni și comandanți ruși”, a concluzionat el.

NATO a marcat joi 75 de ani de apărare colectivă în Europa şi America de Nord, iar diplomaţi de rang înalt s-au angajat să menţină direcţia în Ucraina, în contextul în care armata rusă, mai bine înarmată, deţine controlul pe câmpul de luptă, relatează The Associated Press, informează News.ro.

Această aniversare are loc în contextul în care Alianţa, care numără în prezent 32 de state membre, analizează un plan prin care să furnizeze o susţinere militară pe termen lung mai previzibilă Ucrainei.

Ucraina, afectată de o penurie de muniţie, a scăzut săptămâna aceasta vârsta conscripţiei de la 27 la 25 de ani, cu scopul de a-şi înnoi trupele epuizate.

”Ucraina este atacată greu zilnic, 24 de ore pe săptămână”, a declarat presei ministrul eston de Externe Margus Tsahkna, îndemnând la trimiterea de material militar, drone şi obuze de artilerie suplimentare Kievului.

”Trebuie să dăm Ucrainei aceste sisteme pe care nu le folosim, pentru a-şi proteja populaţia, infrastructura civilă şi energetică”, a pledat el înaintea unei ceremonii la care a asistat împreună cu omologii săi de marcare a zilei semnării Tratatului fondator al NATO, la 4 aprilie 1949, la Washington.

O ceremonie şi mai mare urmează să aibă loc la summitul NATO de la Washington în perioada 9-11 iulie.

Sute de angajaţi au umplut spaţiul care seamănă cu o aerogară din centrul cartierului general al NATO la Bruxeles, iar alţii au urmărit de pe scări şi pasarele fanfare militare belgiană şi olandeză interpretând imnul Alianţei, în faţa textului original al Tratatului de la Washington. ”Îmi place Tratatul de la Washington. Tocmai pentru că este foarte scurt”, a declarat zâmbind secretarul general al NATO Jens Stoltenberg. ”Doar 14 paragrafe, pe câteva pagini. Niciodată vreun document care să aibă atât de puţine cuvinte nu a însemnat atât de mult pentru atât de mulţi oameni. Atât de multă securitate. Atât de multă prosperitate şi att de multă pace”, a spus el.

Secretarul de Stat american Antony Blinken a adus un omagiu, miercuri seara, în afara Bruxellesului, ”milioanelor de militari, marinari şi aviatori al căror curaj şi voinţă de a-şi risca viaţa au dat greutate angajamentului nostru sacru de a ne apăra unii pe alţii”.

El a declarat că în timp ce miniştrii de Externe marchează peste 70 de ani de pace, ”această securitate şi principiile fundamentale ale democraţiei, libertăţii şi statului de drept ale Alianţei sunt ameninţate încă o dată de cei care cred că cel mai tare are dreptate şi care caută să retraseze frontiera cu forţa”.

