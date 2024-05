Președintele Raisi și ministrul de externe iranian au murit în accidentul de elicopter (oficial iranian)

Președintele iranian Ebrahim Raisi și ministrul său de externe au murit când elicopterul lor s-a prăbușit în timp ce traversa o zonă montană, acoperită de ceață, a declarat luni un oficial iranian. Identitatea acestuia nu a fost menționată, notează Mediafax.

În prezent, se ateaptă confirmarea oficială din partea autorităților iraniene.

Un elicopter care îl transporta pe preşedintele iranian Ebrahim Raisi a fost implicat duminică într-un incident în apropierea oraşului Verzegan, lângă graniţa cu Azerbaidjan. La bord se afla şi ministrul de Externe Hossein Amirabdollahian. Echipele de salvare au detectat aparatul și au ajuns în zona prăbuşirii după mai bine de 12 ore. Terenul este accidentat și împădurit, iar zona este acoperită de ceață.

Dacă informația privind decesul lui Ebrahim Raisi se va confirma, vicepreședintele iranian Muhammad Mukhbar ar putea să devină președinte al Iranului. El ar putea prelua funcțiile președintelui până la organizarea de alegeri în termen de maximum 50 de zile.

Elicopterul în care se află preşedintele iranian Ebrahim Raisi şi alţi oficiali, între care ministrul de externe, a fost localizat pe un munte din nord-vestul Iranului, au anunţat luni serviciile de salvare, estimând că situaţia "nu este bună" pentru a găsi supravieţuitori, relatează AFP şi Reuters, informează Agerpres.

"În acest stadiu nu există niciun semn care să indice că pasagerii elicopterului sunt în viaţă", a anunţat televiziunea iraniană după localizarea aparatului de zbor.

Elicopterul a fost implicat duminică într-un accident într-o zonă muntoasă din nord-vestul Iranului. La bordul aparatului de zbor se aflau mai mulţi oficiali, inclusiv preşedintele Ebrahim Raisi şi ministrul de externe Hossein Amir-Abdollahian.

