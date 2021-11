Președintele Republicii Moldova, despre negocierile cu Gazprom: Iată de ce i-am telefonat domnului Kozak de mai multe ori

Șefa statului, Maia Sandu, a relatat într-un interviu culisele în cadrul cărora a fost obținut acceptul Kremlinului de a demara negocierile cu Gazprom pentru semnarea unui nou contract pentru livrarea gazelor naturale pentru Moldova.

Deși în condiții normale Guvernul și, mai mult, președintele nu trebuie să participe la negocieri între două întreprinderi comerciale – Moldovagaz și Gazprom, a spus ea, a fost obligată să intervină din cauza creșterii prețurilor la dimensiuni inacceptabile, transmite anticoruptie.md.

„Iată de ce i-am telefonat domnului Kozak de mai multe ori. Am vorbit despre aceste probleme, de aceea ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a mers în Rusia. În același timp, și eu, și premierul am vorbit cu partenerii noștri în alte state, pentru a găsi soluții. Aveam nevoie de gaze naturale imediat, nu am primit întregul volum. Am vorbit cu toți și toți voiau să ne ajute și au făcut tot ce au putut”, a spus președinta.

Maia Sandu susține că discuțiile pe care le-a avut cu șeful adjunct al Administrației președintelui Federației Ruse au ajutat foarte mult.

„Noi am transmis permanent mesajul nostru că vrem să fie semnat un nou contract, un contract semnat în condițiile pe care le putem îndeplini. Ne-am străduit să explicăm condițiile noastre.”

„Am spus încă din primele zile ale formării Guvernului că una din primele întâlniri a fost cu dnul Kozak... Dacă vă referiți la întâlnirea la cel mai înalt nivel, atunci, în primul rând, eu consider că doar o întâlnire nu va rezolva toate problemele. Avem dialog la diferite niveluri și la diferite niveluri trebuie să avem înțelegeri pe diferite probleme ale agendei noastre. Și aceasta va fi o platformă pentru ca mai apoi să convenim despre întâlnirea la cel mai înalt nivel.”