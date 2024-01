Preşedintele Sanitas Bucureşti: Un asistent medical câştigă la fel sau poate chiar mai puţin decât un om care vinde shaorma sau unul care face curierat

Preşedintele Sanitas Bucureşti, Viorel Huşanu, a afirmat, luni seară, că un asistent medical câştigă la fel sau poate chiar mai puţin decât un om care vinde shaorma sau unul care face curierat în Capitală. El a mai menţionat că o asistentă medicală este nevoită într-o tură de noapte să îngrijească pacienţii din două clădiri separate, potrivit news.ro.

Viorel Huşanu a fost întrebat luni, la Medika TV, despre întâlnirea organizată de ASSMB.

“Astăzi a fost o întâlnire în care noi am încercat să identificăm toate problemele din sistemul de sănătate. Cu siguranţă nu am făcut acest lucru, pentru că ele sunt foarte multe, dar am tras concluzia că deblocarea posturilor urgent ar fi o soluţie şi nu aşa cum spune domnul ministru, respectând procedura, probabil ne-ar apuca Paştele. Noi am vrea o deblocare rapidă, aşa cum s-a întâmplat în pandemie. În pandemie salariaţii au fost angajaţi pe perioadă determinată, fără concurs. Ulterior, au decis atât ei, cât şi angajatorii, dacă merită să transforme postul într-unul pe perioadă nedeterminată. Cine a meritat a avut postul transformat, dar am rezolvat problema în pandemie. Ori acum acest lucru trebuie să se întâmple la fel, pentru că este o criză majoră. Doamne fereşte, ajungem să moară pacienţii, pentru că noi nu avem cu cine lucra”, a precizat liderul de sindicat.

El a explicat că în finalul acelei întâlniri concluzia a fost că dacă nu vor fi deblocate posturile cât mai rapid, atunci se vor pierde pacienţi.

“Nu au fost doar cei 19 manageri ai spitalelor în subordinea ASSMB-ului, au fost mult mai mulţi manageri din ţară, participarea lor a fost online. Cu toţii au ajuns la aceeaşi concluzie: dacă astăzi nu se va debloca postul, cu siguranţă mâine vom pierde pacienţi, mâine vom pierde personalul medical care va pleca, este deja epuizat. Deciziile trebuie să se ia neapărat la şedinţa de Guvern din această săptămână. Această deblocare nu trebuie să fie singulară. Dacă ea nu va fi urmată de o creştere de venituri, acele posturi nu vor fi atractive. În momentul de faţă, un asistent medical câştigă la fel sau poate chiar mai puţin decât un om care vinde shaorma sau unul care face curier în Bucureşti. Nu va mai sta în sistem pe astfel de venituri. Pentru asistentul medical nu a mai fost o mărire de venituri din anul 2018. De atunci, creşterile salariale s-au stopat”, a declarat Viorel Huşanu.

El a mai declarat că sunt situaţii în care un asistent medical aflat în tura de noapte îngrijeşte pacienşii din două clădiri separate.

“Sunt asistenţi medicali sau infirmieri care acum aleargă între două etaje sau, şi mai grav, între două clădiri. O asistentă într-o tură de noapte îngrijeşte pacienţii din două clădiri separate”, a afirmat Huşanu.

Întrebat unde se întâmplă acest lucru, liderul Sanitas Bucureşti a răspuns: “În Bucureşti, la Matei Balş, la Institutul Stoia. Sunt două clădiri separate cu asistent de noapte. Dar sunt multe cazuri. La Sfântul Luca, la fel, este o secţie împărţită pe două etaje, unde avem o singură asistentă pe tura de noapte. Dacă ea este într-un salon sau într-un etaj şi pe celălalt etaj se întâmplă ceva, nu are cine să asigure asistenţa medicală”.