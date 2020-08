Președintele Tribunalului Argeș propune: 'ELIMINAREA oricărui serviciu din activitatea judiciară sau urmărirea penală'

Mariana Vârgă, președintele Tribunalului Argeș,, vorbește într-un interviu pentru agenția britanică News274WorldPress despre problemele sistemului judiciar în general și provocările președinților de instanțe în special. Judecătoarea denunță tendința politicului de a-și subordona justiția, problemele tehnice și de personal ale instanțelor, dar și interferența serviciilor secrete în actul de justiție.

„Marea problemă o constituie tendinţa guvernanţilor de subordonare a justiţiei şi transformarea sistemului judiciar într-o anexă a puterilor executive şi legislative! De aici rezidă toate greutăţile în plan financiar (lipsa de finanţare cronică), incoerenţa legislativă (încălcarea Constituţiei fără precedent) şi lipsa de respect pentru autoritatea judecătorească!”, afirmă judecătoarea Mariana Vârgă.

Întrebată ce soluţii ar fi potrivite pentru funcţionarea instanţei la capacitate, președintele Tribunalului Argeș a răspuns: „Preluarea bugetului de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau Consiliul Superior al Magistraturii. Coerenţă legislativă în legile justiţiei şi elaborarea unui Ghid al Managerului de instanţă, de către Consiliul Superior al Magistraturii. Suplimentarea schemelor de personal în funcţie de volumul / încărcătura pe judecător. Dotarea instanţelor cu sisteme IT performante (videoconferinţă, componente IT de ultimă generaţie, etc.). Autonomie în gestionarea bugetului pe nivelul tribunalelor. Definirea competențelor instanţelor specializate (vezi cazul Tribunalului Specializat Argeş care refuză să soluţioneze cauze cu profesionişti). ELIMINAREA oricărui serviciu (secret sau nesecret) din activitatea judiciară (sau urmărirea penală).”

