Președintele Tribunalului Timiș a LUAT FOC la vestea că SIIJ se desființează: Adevărata miză e de a îngropa definitiv abuzurile săvârşite

Preşedintele Tribunalului Timiş, Adriana Stoicescu, a luat foc la vestea că Guvernul vrea să desființeze SIIJ. Adevărata miză, spune magistratul, este de a "de a îngropa definitiv abuzurile săvârşite împotriva magistraţilor incomozi".

"Intr-o tara in care oamenii mai au incredere doar in Zana Maseluta si in care, in curand, staborul va redeveni o optiune, nimeni nu vorbeste despre adevarata miza a desfiintarii sectiei speciale.

Aceea de a ingropa definitiv abuzurile savarsite impotriva magistratilor incomozi.

Si de a o lua de la capat, eventual…

Intre tipete politicianiste si pareri emise la un pahar, niciun profesionist nu a iesit sa explice ce a insemnat si ce poate insemna, conferirea competentei de cercetetare a magistratilor unor procurori care, in acelasi timp, sunt parti in cauzele deduse judecatii.

Nimeni nu spune ca, ani de zile, de fapt, s-a incalcat flagrant dreptul la o instanta impartiala si independenta.

Cat de corect poti sa judeci cand stii ca procurorul tau de sedinta poate incepe maine urmarirea penala impotriva ta, in baza unui denunt formulat de un condamnat pe care tu, judecator corect, l-ai trimis dupa gratii?

Cat de impartial te poti pretinde cand ti se poate flutura, ani la rand, dosarul de urmarire penala pe numele tau, daca dai cumva semne de prea multa independenta?

Faptul ca exista oameni care nici macar nu au citit raportul inspectiei judiciare, dar sustin cu vehementa desfiintarea sectiei, arata cat de superficial gandim.

Politicienii par a nu intelege ca independenta si impartialitatea judecatorilor sunt mai importante decat orgoliile meschine si trebuie sa ramana deasupra intelegerilor si minciunilor politicianiste, a jocurilor de culise.

Nu am fi ajuns aici daca justitia nu ar fi fost, de mai bine de 20 de ani, obiectul trocului murdar al tuturor partidelor politice.

Cand numirea procurorilor de rang inalt s-a facut pe principiul unu de la mine unu de la tine, la ce sa te astepti?

Daca cineva isi imagineaza ca politicienii isi doresc, prin desfiintarea sectiei, apararea independentei magistratilor, se inseala amarnic.

Ei isi doresc continuarea luptei anticoruptie pe hartie, garantata doar impotriva adversarilor politici , cu largul concurs al unor judecatori redusi la tacere.

Caci nu va mai avea nimeni timp sa se gandeasca la dreptate si aplicarea legii, la corectitudine.

Vom fi ocupati sa pronuntam solutii potrivite, menite sa ne asigure linistea si libertatea.

Urmatorul pas va fi desfiintarea inspectiei judiciare, reintoarcerea la inspectorii judiciari din cadrul ministerului justitiei, tribunalele populare conduse de oamenii puterii.

Totul cu largul concurs al celor care nu citesc si fac politica, desi ar trebui sa citeasca si sa nu faca politica.

Noapte buna, democratie si stat de drept!", scrie Stoicescu pe Facebook.