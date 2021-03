Președintele Volodimir Zelenski dă asigurări că Ucraina nu va uita de Crimeea

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că adoptarea de către Consiliul de Securitate şi Apărare Naţională din Ucraina a proiectului de Strategie pentru eliberarea și reintegrarea Crimeii ocupate de ruşi va face imposibilă retragerea de pe agenda politică a problemei reintegrării peninsulei anexate.

„Ieri (joi, n.red), am făcut, în sfârşit, ceea ce ar fi trebuit să fie făcut în 2014 – a fost aprobată Strategia de stat pentru dezocuparea și reintegrarea Crimeii și a Sevastopolului. Celor care mizau pe altceva le spun următoarele: puteţi să uitați că Ucraina va uita de Crimeea. În același timp, când vorbim despre dezocupare, este firesc să înțelegem şi cine și cum a creat condițiile pentru ocupație. Nu este vorba doar despre anul 2014, ci și despre adoptarea așa-numitelor Acorduri de la Harkiv (documente semnate de fostul preşedinte Viktor Ianukovici, în virtutea căruia a fost prelungită prezenţa Flotei Ruse în Sevastopol, n.red)” – a declarat Zelenski, într-un mesaj video difuzat vineri seară, potrivit rador.ro.

În înregistrarea video postată pe reţelele sociale, preşedintele Zelenski a trecut în revistă principalele evenimente care au avut loc recent în Ucraina. Astfel, acesta a amintit că membrii Consiliului de Securitate şi Apărare a adopat mai multe decizii importante pentru țară. Printre acestea, se numără introducerea de sancțiuni împotriva mai multor televiziuni ucrainene care difuzau propagandă rusă și blocarea activelor proprietarilor acestor posturi, precum şi impunerea de sancțiuni deputatului ucrainean Viktor Medvedciuk, un apropiat al Kremlinului.

De asemenea, la sfârșitul lunii februarie, Kievul a introdus sancțiuni împotriva a zece foști militari de rang înalt și oficiali de securitate ucraneni care au trădat jurământul în timpul anexării Crimeii de către Federația Rusă. Pe 11 martie, Consiliul Național de Securitate și Apărare din Ucraina a aprobat Strategia de eliberare şi reintegrare a Crimeii și a Sevastopolului, teritorii ucrainene aflate sub ocupaţia Rusiei. „În viitorul apropiat, toată lumea se va putea familiariza cu acest document. În plus, am decis că Strategia pentru dezocuparea Crimeii va avea o traducere oficială în limba engleză, iar toți partenerii noștri vor primi acest document în viitorul apropiat” – a precizat Oleksi Danilov, secretarul Consiliul Național de Securitate și Apărare din Ucraina.

Potrivit acestuia, citat de agenţia RBC, elaborarea strategiei a durat mai bine de un an şi a avut loc cu implicarea reprezentanților multor instituții, în special a Mejlisului poporului tătar din Crimeea. „Acesta este primul document fundamental de la ocuparea peninsulei Crimeea de către Federația Rusă care conţine o indicație clară a modului în care vom acţiona pentru dezocuparea Crimeii” – a adăugat secretarul.