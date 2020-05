Presiuni asupra primăriilor de sector pentru contracte de salubrizare cu Eco Sud și Iridex, văzuți în spațiul public ca mari poluatori ai Capitalei (surse)

Scandalul deseurilor din Bucuresti pare a fi o poveste fara de sfarsit. În spațiul public se vorbește de mult de imensele încrengături de interese din domeniu. Un nou episod din acest scandal al deseurilor din Capitala e pe punctul sa inceapa.

Se vorbește în domeniul online și nu numai despre presiuni asupra celor sase primarii de sector si asupra decidentilor din aceste primarii pentru ca acestea sa semneze noi contracte cu cele doua societati Eco Sud si Iridex, cele care de fapt detin monopolul in Bucuresti, pe acest domeniul al deseurilor. Problema principala este ca cele doi operatori de deseuri din Capitala Eco Sud si Iridex, se situeaza in acest moment cam la limita legii, unii ar spune că ar fi chiar in afara legii. Pe lângă mirosurile acuzate zilnic pe bucureșteni și locuitorii localităților din jurul Capitalei care ar provoca și probleme de sănătate, cele două firme nu ar mai avea nici autorizațiile de funcționare în regulă.

Astfel, reamintim ca depozitul de deseuri de la Vidra operat de Eco Sud SA functioneaza la aceasta la limita legii din mai multe puncte de vedere. Pe langa faptul ca au depasit de multa vreme capacitatea de stocare a deseurilor, cei de la Eco Sud la aceasta ora nu mai au acord de mediu valabil. Ba mai mult, acesta nu trebuie reinnoit intrucat la data emiterii ultimului acord de mediu, respectiv decembrie 2018, depozitul ocupa o suprafata de circa 42 hectare (cu 18 hectare mai mult decat suprafata prevazuta in contractul incheiat in 1999), in conditiile in care in niciunul din actele aditionale nu este prevazuta o suplimentare a suprafetei contractuale.

Cat despre Iridex si depozitul sau de la Chiajna trebuie spus ca insasi Primaria Sectorului 1 – care se afla de mult timp intr-un conflict deschis cu Iridex din cauza acuzațiilor de poluare uriasa si periculoasa cu hidrogen sulfurat la care sunt supusi zi de zi locuitorii din Sectorul 1 si din comunele limitrofe, a demonstrat ca Autorizatia de Mediu emisa pentru groapa de gunoi Iridex de la Chiajna este ilegala, pentru ca administratorii acesteia nu au prevazut un Fond pentru inchidere si postinchidere, in conformitate cu legislatia de mediu aflata in vigoare.

Interesant este faptul ca aceste presiuni care se fac in acest moment asupra primariilor de sectoare si asupra directorilor de directii de specialitate din aceste primarii pentru a semna noi contracte cu cei doi mari poluatori- Eco Sud si Iridex, sunt exercitate chiar de la varful Primariei Municipiului Bucuresti. Iar persoana despre care se spune ca ar exercita aceste presiuni este Magdalena Iuga - cea care ar conduce de facto, de peste 20 de ani, Directia Utilitati Publice din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.

Contactată telefonic, Magdalena Iuga, a refuzat inițial orice dialog: ”nu dau interviuri, va rog sa va adresati prin Biroul de Presa al PMB”. Ulterior afland ca vrem sa discutam despre presiunile pe care domnia sa le-ar exercita asupra celor sase primarii ce sector pentru ca acestea sa semneze contracte cu Eco Sud si Iridex, a negat ca ar fi facut vreo presiune...oficiala!

”Asta probabil ca au inteles ei, de la primariile de sector, ca trebuie sa semneze cu Iridex si Eco Sud. Stiti, exista principiul autonomiei locale in administratie si ei pot semna cu cine vor si exista si o hotarare de Consiliu General al Primariei Municipiului Bucuresti despre acest lucru. Noi nu le impunem nimic. Eu sau altcineva din PMB nu am semnat nicio adresa si niciun document oficial catre primariile de sector sa le impunem daca sa semneze cu Iridex sau cu Eco Sud. ”, ne-a declarat Iuga.

La remarca noastra cum ca nu era vorba despre presiuni exercitate prin intermediul documentelor oficiale, ci tocmai, de presiuni exercitate pe cai neoficiale, Magdalena Iuga, a declarat că: ”Nu exista document oficial sau adresa semnata de mine sau de altcineva din PMB si nici discutii sau sedinte oficiale prin care sa indicam cu cine sa semneze primariile de sector, cu Eco Sud sau Iridex, ca nu putem sa indicam ceva noi. Dar ei, de la primariile de sector sunt obligati sa respecte legea, ca sunt prevederi legale si nu pot sa semneze cu oricine, e vorba de companii care au autorizatii de mediu si tot ce le trebuie, distanta optima, capacitate de depozitare. ”

”Cum sa le indic eu sau altcineva din PMB ca aceste doua companii sunt cele mai optime?! Nu fac niciun de declaratii despre Eco Sud si Iridex, pentru orice fel de declaratii despre aceste lucruri, va rog adresati-va la Biroul de Presa al Primariei Generale”, a spus ea.