Presupusa iubită lui Putin: Informația are aceeași putere ca un Kalașnikov (Video)

Alina Kabaeva, fostă gimnastă și presupusa iubită a lui Vladimir Putin, a afirmat într-un discurs că informația funcționează ca o armă de luptă și are aceeași putere ca un Kalașnikov, relatează Newsweek.

Kabaeva, președinta Grupului Național de Media, a sărbătorit cu angajații săi 15 ani de la fondarea trustului de presă, conform Meduza. Presupusa iubită a președintelui rus Vladimir Putin a purtat un sacou negru, cu o broșă în forma literei Z, simbolul agresiunii militare a Kremlinului împotriva Ucrainei.

Aceasta a declarat într-un discurs ținut în fața angajaților: „Oamenii au nevoie de succesul nostru, pentru că informația funcționează, în condițiile în care trăim azi și luptăm pentru țara noastră, ca o armă de luptă. Este la fel de valoroasă ca o mitralieră Kalașnikov. Iar corespondenții de război știu asta. Să trecem la muncă!”.

Fosta gimnastă a intrat în politică având un loc în camera inferioară a parlamentului rus în perioada 2007-2014 fiind membră a partidului Rusia Unită.

În anul 2008, ziarul Moskovsky Korrespondent a relatat că Putin avea de gând să divorţeze de soţia sa Liudmila şi să se căsătorească cu Kabaeva. Ambii au respins povestea, iar publicaţia s-a închis la scurt timp.

În 2014, ea a ajuns preşedinte al National Media Group, care deţine cote mari în aproape toate instituţiile mass-media de stat majore din Rusia. În timpul războiului din Ucraina, astfel de canale mass-media au difuzat mesaje pro-Putin şi au acuzat ucrainenii că își bombardează propriile locuinţe.

Un ziar elveţian a scris că în anul 2015 fosta sportivă a născut un băiat la o clinică de lângă Lacul Lugano şi un alt băiat în acelaşi loc în 2019. Kremlinul a negat astfel de rapoarte, spunând că informaţiile sunt false.

