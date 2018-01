Pretinsul fiu al Regelui Mihai, calomnii INCREDIBILE: 'Mama mea naturală este fiica regelui, Principesa Sofia'

Pretinsul fiu al Regelui Mihai rupe tăcerea şi vine cu acuzații incredibile, neprobate! Într-un interviu acordat România TV, bărbatul de 36 de ani susţine că naşterea sa s-a produs în urma unui incest în familia regală. El susţine că este fiul Regelui Mihai şi al fiicei acestuia, Principesa Sofia. Mai mult, bărbatul nu exclude nici posibilitatea de a fi supus unor teste ADN, care să confirme spusele sale.

Citeşte şi: Răsturnare de situaţie: De ce NU poate Radu Mazăre să ceară azil politic în Madagascar

Jean-Francois Caraccini susţine că a intrat în posesia acestor informaţii în urmă cu cinci ani, iar de atunci s-a întâlnit cu mai mulţi miniştri şi deputaţi din România, care i-ar fi confirmat aceste lucruri. Presupusul fiu al Regelui Mihai susţine că a transmis scrisori către nume grele din politică, printre care fostul lider PSD, Victor Ponta, dar chiar şi preşedintele României.

"Am fost adoptat de familia italiană Caraccini, din Franţa. Am fost adoptat dintr-un orfelinat din România. Am descoperit în urmă cu cinci ani că eram un orfan special. M-am întâlnit cu mai mulţi deputaţi şi miniştri din România, care mi-au spus că sunt fiul secret al Regelui. Acum cinci ani am aflat această informaţie, dar am crezut la început că nu este reală. În aceşti ani am descoperit mai multe documente care atestă că am sânge albastru. Puteţi vedea că semăn foarte bine cu principesa Sofia, am aceleaşi trăsături. (...) Documentele pe care le am în posesie dovedesc că nu sunt un mincinos. Sunt mai multe scrisori prin care sunt recunoscut drept fiul Regelui Mihai de către biserica bizantină. Statul elveţian a făcut mai multe teste ADN în urmă cu doi an. Le-am văzut cu ochii mei. Era foarte important pentru mine să descopăr adevărul. Mama mea naturală este Principesa Sofia. De aceea am fost adoptat de o familie italiană, pentru că sunt un copil provenit dintr-un incest. Sunt sigur despre această informaţie. Nu este o minciună.", susţine Jean-Francois.

Bărbatul susţine că a trimis mai multe scrisori familiei regale, inclusiv Principesei Margareta, însă nu a primit niciodată răspuns. De tăcere s-ar fi lovit şi când a încercat să o contacteze pe cea care i-ar fi mamă naturală, pe Principesa Sofia.

"Acum doi ani am trimis scrisori familiei regale din România. Nu mi-au răspuns. (...) I-am scris, însă nu mi-a răspuns niciodată. Soţia mea i-a scris mamei mele o superbă scrisoare acum două luni. Nu i-a răspuns nimeni. Este ciudat. Este o situaţie foarte dificilă.", a declarat bărbatul pentru România TV.

Presupusul fiu al Regelui susţine că a vorbit, de-a lungul timpului, cu mai mulţi parlamentari români şi ar fi trimis scrisori în care îşi spunea povestea chiar fostului premier Victor Ponta.

"Acum 5 ani am contactat Parlamentul României, parlamentarii ştiu de existenţa mea. Am trimis numeroase scrisori către Victor Ponta, inclusiv preşedintelui. (...) Toţi oficialii ştiu de existenţa mea. (...) Sunt sigur despre originea mea şi despre informaţiile mele. (...) Nu am fost invitat la funeraliile tatălui meu. Nu sunt respectat de familia mea, deşi sunt adevăratul fiu al regelui.Sunt de acord să fac orice test ADN. Am deja rezultatele unor teste făcute de către statul elveţian. Nu e o problemă pentru mine pentru că nu sunt un mincinos.", a conchis acesta.

Citeşte şi: Alina Mungiu Pippidi dă SEMNALUL: 'Dacă PSD nu încearcă SUSPENDAREA lui Iohannis...' .