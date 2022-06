Prețul Bitcoin rămâne sub 29.000 USD pe măsură ce Terra încearcă să-și revină

Lansarea noii rețele principale LUNA vine pe măsură ce problemele persistă pentru alte monede alternative bine-cunoscute.

Analiștii bitcoin ( BTC ) s-au confruntat cu o altă zi de frustrare pe 28 mai, deoarece BTC/dolarul american a refuzat să ofere volatilitate în creștere sau scădere, conform cointelegraph.com.

Datele de la Cointelegraph Markets Pro și TradingView au arătat că cea mai mare criptomonedă rămâne într-un interval restrâns pe termen scurt în weekend.

Nivelurile de suport prognozate anterior pentru a evita o corecție mai profundă au reușit să se mențină în sesiunea de tranzacționare de pe Wall Street din 27 mai, dar o creștere mai mare a fost la fel absentă, deoarece comentatorii au căutat indicii noi.

„Rezistență scurtă și sprijin lung până când unul dintre ele se rupe. Păstrați-o simplă în intervale, deoarece acestea sunt acolo pentru a proiecta lichiditatea pentru continuarea sau inversarea tendințelor”, a rezumat popularul cont de tranzacționare Crypto Tony într-un tweet recent.

Alții s-au concentrat pe performanța relativ scăzută a Bitcoin în comparație cu acțiunile, care s-au încheiat la sfârșitul săptămânii. S&P 500 a câștigat 2,47% pe 27 mai, în timp ce indicele Nasdaq Composite a crescut cu 3,33%.

Well, it looks like this time might be different.



Also, this is not the decoupling that we wanted. ????#Bitcoin $BTC https://t.co/3YSFbL4rcb pic.twitter.com/krFEurFkaf