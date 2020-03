Preţul gazelor pe piaţa spot a BRM a coborât la 59,6 lei pe MWh în martie

Preţul gazelor pe piaţa spot a Bursei Române de Mărfuri (BRM) a coborât în luna martie la 59,6 lei/MWh, de la 66,4 lei/MWh în februarie şi 70,8 lei/MWh în ianuarie, potrivit unui comunicat remis, marţi, Agerpres.

"În primul trimestru al anului, tranzacţiile cu gaze naturale au prezentat o intensificare evidentă faţă de perioada similară a anului precedent, perioadă aflată sub nefericită incidenţa a OUG 114. Astfel, totalul volumelor tranzacţionate în primele trei luni a atins 10 TWh.

Pe pieţele spot, cantităţile medii lunare au variat între 400.000 şi 700.000 MWh, prezentând o regularitate şi intensitate specifică acestei pieţe, suficientă pentru a asigura continuitate în echilibrarea portofoliilor participanţilor la piaţă.

Preţurile medii ponderate pentru lunile ianuarie - martie au cunoscut o scădere continuă, de la 70,8 lei/MWh în ianuarie, la 66,4 lei/MWh în februarie, respectiv 59,6 lei/MWh în luna martie", se spune în comunicat.



Conform sursei citate, pe pieţele angro, contractele standardizate de tip forward au cunoscut o evoluţie spectaculos crescătoare spre sfârşitul intervalului, numai în luna martie tranzacţionându-se un volum de peste 7 TWh. Perioadele vizate au fost atât lunile trimestrului II anul curent, cât şi sezonul rece al următorului an gazier, trimestrul IV din 2020 şi primul trimestru din 2021.

Pentru trimestrul II din acest an, preţul mediu ponderat a fost de 59,66 lei/MWh, cu circa 15% mai mic faţă de preţul reglementat impus de ANRE. Pentru următorul sezon rece, preţul mediu a fost de 74,3 lei/MWh, situându-se la un nivel de 62-65% din preţurile aceleiaşi perioade a anului gazier precedent (trimestrul IV 2019 - trimestrul I 2020).



Potrivit comunicatului, tendinţa evident descendentă a preţurilor este o dovadă de reintrare în normalitate a pieţei, odată cu apropierea termenului de anulare a preţurilor reglementate impuse prin OUG 114, începând cu luna iulie.



"O contribuţie la această reducere o au în mod normal şi efectele ultimului sezon rece, cu temperaturi favorabile, şi scăderea activităţii economice determinată de epidemia cu COVID-19. Având însă în vedere că evoluţia descrescătoare a început din trimestrul IV al anului 2019, anunţată la acel moment prin comunicate BRM, precum şi faptul că sezonul rece următor este mult îndepărtat faţă de momentul crizei actuale, cauzele principale derivă din revenirea la liberalizarea pieţei şi a neîngrădirii funcţionarii mecanismelor de piaţă", se precizează în comunicat.



Potrivit BRM, efectele negative ale intervenţiilor brutale ale autorităţilor asupra pieţei au fost astfel demonstrate pentru a două oară pe parcursul ultimilor ani. Liberalizarea preţurilor la producători prin emiterea OUG 64 în anul 2016 a fost urmată de o reducere şi stabilizare a preţurilor, sub nivelul celor preconizate prin reglementare de către autorităţi anterior apariţiei ordonanţei şi cu 10-15% sub nivelul bursei central-europene, CEGH.

Situaţia favorabilă s-a menţinut pe tot parcursul anilor 2017 şi 2018, până la noua reglementare a pieţei impusă de Guvern prin apariţia OUG 114. Prevederile lipsite de logica economică ale acesteia, în totală contradicţie cu legislaţia europeană şi aplicate şi mai eronat de autoritatea de reglementare, au bulversat întreaga piaţă, ridicând preţurile sezonului rece la peste dublul celorlalte burse europene.



BRM susţine că revenirea în prezent a preţurilor la normal, odată cu anunţul reîntoarcerii la o piaţă liberalizată, demonstrate prin rezultatele de mai sus ale primului trimestru al anului, nu lasă nicio îndoială asupra soluţiilor ce trebuie urmate şi asupra efectelor dezastruoase ale celor două ordonanţe.



"Chiar şi în aceste condiţii, cei responsabili de gândirea şi implementarea ordonanţelor nu însă şi de consecinţele acestora continuă să prevadă explozii ale preţurilor imediat după anularea tarifelor reglementate.

Reacţia pieţei, comportamentul responsabil al marilor jucători (producători, distribuitori, traderi cu putere financiară) şi evoluţia preţurilor contrazic aceste preziceri şi dau o notă de optimism unei pieţe greu încercate.

Primele două trimestre ale anului curent sunt şi vor fi însă în continuare afectate de efectele OUG 114, amplificate şi de deciziile ANRE rezultate din impunerea depozitării pe perioada iernii a unor cantităţi nejustificat de ridicate, pe piaţă existând volume semnificative contractate la preţuri extrem de mari. Efectele acestor contracte sunt resimţite de o bună parte dintre traderi, dar şi de consumatorii finali, dar se poate estima însă dispariţia acestora spre jumătatea anului", se mai spune în comunicat.