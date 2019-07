Preţul mediu al autovehiculelor ar putea creşte cu 2,6% pe piaţa europeană

Preţul mediu al autovehiculelor pe piaţa europeană va creşte cu 2,6% în perioada 2019 - 2020, în timp ce înmatriculările de maşini noi vor consemna un recul de 3,1%, estimează experţii Euler Hermes, într-un studiu privind evoluţia sectorului auto, publicat joi.

Conform prognozelor, valoarea pieţei auto mondiale se ridică, la ora actuală, la 5.800 de miliarde de dolari şi este încadrată la categoria de risc mediu. De altfel, în 2018, la nivel mondial, vânzările de autoturisme şi producţia de automobile au înregistrat primele scăderi din ultimii nouă ani, iar 2019 se aşteaptă să rămână provocator pentru industria automobilelor.Specialiştii sunt de părere că, pe fondul înăspririi reglementărilor - de la interzicerea traficului şi restricţiile de acces în oraşe la standarde stricte în ceea ce priveşte poluarea - aşteptările pentru piaţa europeană sunt de creştere cu 2,6% a preţului mediu, în perioada 2019-2020, respectiv o scădere a înregistrărilor de maşini noi cu 3,1%, ceea ce ar echivala cu un declin de aproape 3 miliarde de euro în vânzările auto.Potrivit sursei citate, vânzările de vehicule noi uşoare ar trebui să scadă cu 2% în SUA, până la 16,8 milioane de unităţi, din cauza finanţării mai puţin susţinute şi a unei concurenţe sporite cu piaţa second-hand, aflată în creştere.De asemenea, în China, cea mai mare piaţă de autoturisme cu mai mult de 29% din vânzările globale în 2018, livrările din acest an au debutat într-un ritm lent.Pe de altă parte, piaţa Uniunii Europene va încerca să evite stagnarea pe tot parcursul anului şi va avea performanţe lunare volatile în vânzări, comparativ cu turbulenţele de anul trecut cauzate de introducerea Procedurii de testare a vehiculelor uşoare armonizate la nivel mondial (WLTP), susţin specialiştii.În rândul statelor membre UE, România are un sector auto care trece printr-o perioadă favorabilă, cu creşteri consecutive în ultimii cinci ani ale achiziţiilor de maşini noi la nivel local, respectiv un plus de 20% înregistrat în 2018, şi un salt de 6%, în primul trimestru din 2019. Totuşi, experţii subliniază că România nu poate rămâne imună la schimbările preconizate la nivel continental, în ceea ce priveşte adopţia tehnologiilor curate."Înăsprirea reglementărilor, de la interzicerea traficului şi restricţiile de acces în oraşe la standarde stricte în ceea ce priveşte poluarea, continuă să intensifice tranziţia pieţei. Presiunea este ridicată în Europa, prin punerea în aplicare a certificării privind emisiile ecologice de transport rutier (RDE), în septembrie 2019, dar şi ţintele de CO2 stabilite pentru 2020, 2025 şi 2030, cu ameninţări de sancţiuni financiare", explică reprezentanţii companiei specializată în asigurarea de credit comercial, garanţii şi colectare de creanţe", precizează sursa citată.În acest context, experţii Euler Hermes se aşteaptă la o scădere mai rapidă a vânzărilor de autovehicule pe motorină şi la o mai rapidă lansare a noilor modele conforme cu noile reglementări, care vor menţine înregistrările globale ale vehicule electrice (VE) la o creştere de două cifre."Impactul cel mai puternic asupra industriei auto europene în următorii ani este foarte probabil să apară nu din cauza Brexit şi nici ca urmare a impunerii unor restricţii tarifare în relaţia cu Statele Unite, ci din alinierea la propriile regulamente ale Uniunii Europene de limitare a emisiilor de carbon. Astfel, celor 20% necesar a fi reduse până în 2021 li se adaugă încă 15% până în 2025, respectiv 37,5% până în 2030 - peste aşteptările iniţiale (-30%) ale producătorilor (...) Pentru menţinerea indicatorilor financiari în limite rezonabile, este de aşteptat ca producătorii să-şi exercite în ultima instanţă forţa de negociere superioară în relaţia cu furnizorii captivi atât la nivelul marjelor de profit, cât şi al gestionării capitalului circulant", se arată în concluziile studiului.Euler Hermes este liderul global în asigurarea de credit comercial şi un recunoscut specialist în domeniul garanţiilor şi al colectării creanţelor. Cu mai mult de 100 de ani experienţă, compania oferă clienţilor săi business-to-business (B2B) servicii financiare care sprijină managementul creanţelor comerciale şi al lichidităţilor.Cu sediul principal în Paris, compania este prezentă în peste 50 de ţări, cu 6.050 de angajaţi. Euler Hermes este o filială a Allianz, evaluată AA de către Standard & Poor's.Compania a înregistrat o cifră de afaceri consolidată de 2,6 miliarde de euro, în 2017, şi a asigurat tranzacţii de afaceri la nivel mondial de 894 miliarde de euro în expunere, la sfârşitul aceluiaşi an.