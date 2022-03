Prețul petrolului a scăzut brusc/ Între timp, în România la pompă a explodat prețul combustibilului

Prețul petrolului a scăzut brusc miercuri, pierzând o parte din creșterea din această lună, pe fondul întreruperilor de aprovizionare generate de invazia Rusiei în Ucraina, scrie CNBC. Prețul petrolului a scăzut în aceeași zi în care prețurile carburantului au atins recorduri în România, iar oamenii au făcut cozi uriașe pentru a alimenta înainte de o scumpire și mai abruptă.

Țițeiul WTI, de referință pe piața americană, a scăzut cu peste 12%, sau 15 dolari, pentru a se stabili la 108,7 dolari pe baril, înregistrând cea mai slabă zi din 26 noiembrie. La începutul acestei săptămâni, WTI a depășit pentru scurt timp 130 de dolari pe baril - un maxim al ultimilor 13 ani - în timpul escaladării tensiunilor geopolitice, informează Mediafax.

Țițeiul Brent, referința internațională, a înregistrat o scădere similară de 13%, sau 16,8 dolari, ajungând la 111,1 dolari, pentru cea mai mare scădere de o zi din aprilie 2020. Luni, Brent tocmai a atins 139 de dolari, cel mai ridicat nivel din 2008 încoace.

Mișcarea de scădere a petrolului a venit pe fondul informațiilor privind posibilele progrese ale SUA în încurajarea unei producții mai mari de petrol din alte surse. Reuters a relatat că Irakul a declarat că ar putea crește producția dacă OPEC+ o cere. Secretarul de stat Antony Blinken a semnalat, de asemenea, că Emiratele Arabe Unite ar sprijini creșterea producției din partea OPEC+.

"Acel punct de preț de 130 de dolari ținea cont de mentalitatea de asediu absolută de pe piața petrolului, în care ne confruntăm cu o posibilă pierdere a întregii producții rusești, OPEC nu se mișcă și situația din Ucraina se înrăutățește", a declarat John Kilduff de la Again Capital în cadrul emisiunii "The Exchange" de la CNBC. "Acum am inversat toate acestea, aparent, cel puțin până la un punct. Nu vreau să mă grăbesc."

Săptămâna trecută, Agenția Internațională pentru Energie a eliberat 60 de milioane de barili din rezervele de petrol pentru a compensa întreruperile de aprovizionare în urma invaziei Rusiei, iar agenția a numit mișcarea "un prim răspuns" și a spus că ar putea fi eliberate cantități suplimentare dacă va fi nevoie.