Prețul petrolului mondial este staționar

Prețurile de tranzacționare pentru aproape toate sortimente de petrol brut de pe întreaga piață mondială stagnează în plaja 28-35 USD, cu evoluții foarte mici. Petrolul Brent costă acum 35,28 USD/baril (o creștere de + 0,43%). Se tranzacționează cu 33,58USD/barilul sortimentul WTI Crude (o creștere de + 0,99%), iar cel rusesc (sortimentul Ural) a ajuns la 34,75 USD/baril (după o scădere de – 0,57%). Petrolul OPEC staționează, cu o evoluție de +-0,00%, și rămâne în continuare la prețul cel mai scăzut dintre acestea, de 28,43 USD/barilul, potrivit .

Prețurile petrolului au urcat aproape neîntrerupt de la sfârșitul lunii aprilie, dar tendința de creștere ar putea ajunge la sfârșit. Vineri, prețurile petrolului au scăzut brusc, lovind butonul de pauză al unei curse care a adus WTI de la - 37 dolari pe baril pe 20 aprilie, la aproape 34 dolari pe baril pe 21 mai, o balanță de peste 70 USD pe baril în doar câteva săptămâni. Desigur, scufundarea pe teritoriul negativ a fost probabil un fenomen unic. Cu toate acestea, revenirea pe teritoriul (pozitiv) de 30 de dolari a fost impresionantă.

Citește și: Rareș Bogdan a răbufnit: Trebuie să răspund pentru tot felul de imbecili, care fac tot felul de cretinisme

De remarcat, cererea de petrol a Chinei a revenit la aproximativ 13 milioane de barili pe zi (mb / d), o revenire rapidă care a urmărit îmbunătățirea sentimentului pieței. Odată cu cererea Chinei ce a ajuns la aproximativ 90 la sută din nivelurile pre-pandemice, comercianții de petrol susțin clar speranțele unei reveniri rapide.

Între timp, închiderea rapidă a producției în America de Nord, combinată cu reducerile de producție OPEC + a însemnat că partea de ofertă a ecuației își ține angajamentele. Peste 2,2 mb / zi de producție de petrol din SUA a fost închisă, potrivit comentariilor secretarului energetic al SUA, o reducere mai rapidă decât se aștepta. Au existat o serie de prognoze ale băncilor de investiții care au prezis un deficit de aprovizionare în a doua jumătate a anului 2020.

Dar optimismul care înconjoară piața petrolului, așa cum este, poate merge prea departe. Vineri, guvernul chinez a declarat că nu va oferi o țintă de creștere a PIB pentru 2020, subliniind provocările grave cu care se confruntă a doua cea mai mare economie din lume. Beijingul a indicat „o mare incertitudine” din cauza coronavirusului. De asemenea, guvernul a refuzat să folosească un stimulent guvernamental masiv, la fel cum a făcut-o în urma crizei financiare globale de acum un deceniu.

Creșterea tensiunii dintre S.U.A. și China crește și pe piețele globale. Din motive politice, conducerea din ambele țări se acuză una pe cealaltă pentru coronavirus. Aceasta ar putea alimenta mai multe conflicte sau poate provoca represalii comerciale.

Citește și: Semnal grav al unui fost șef SIE: Anumiți lideri politici s-au folosit de coronavirus pentru a-și consolida puterea

În SUA, stocurile brute au scăzut cu 5,6 milioane de barili săptămâna trecută, o remiză uriașă, dar stocurile de benzină au crescut de fapt, împiedicând perspectivele. „După săptămâni în creștere, cererea americană de benzină a scăzut din nou pentru prima dată. Cererea (pentru produse petroliere) rămâne, de asemenea, foarte scăzută în altă parte", a declarat Commerzbank într-o notă de vineri. „Cu îngrijorarea cu privire la cererea rămasă, considerăm că excesul cel mai recent de preț pe piața petrolului este excesiv.”

În același timp, creșterea prețurilor la petrol a avut loc alături de o creștere a pariurilor speculative pe viitorul petrolului. Acest lucru a ajutat la creșterea prețurilor la combustibil, dar expune și piața la o corecție în sens invers. „Poziționarea extrem de pozitivă a investitorilor, în special în WTI, face ca piața petrolului să fie sensibilă la corecțiile de preț în cazul apariției de îndoieli și incertitudini emergente”, a declarat Commerzbank.

Cel mai important, în ciuda asigurărilor din partea oficialilor administrației Trump, o recuperare în formă de V este extrem de puțin probabilă. Președintele Trump a repetat această predicție, spunând acum câteva zile: „Cred că vom avea un V. Cred că va fi grozav.” Cel mai înalt consilier economic Larry Kudlow a spus același lucru, deși a nuanțat joi optimismul, încercând să nu fie în dezacord cu șeful său. Sigur, SUA vor vedea o recuperare în formă de V, a spus Kudlow, dar „V” ar putea să nu arate exact ca un V. „Puteți avea propriile dvs. V-uri Există V-uri mai mici”, a spus Kudlow.

Citește și: Gabriela Firea reacție privind candidatura lui Marcel Vela la Primăria Capitalei: Pentru mine, orice candidat este de luat în seamă

Cu peste 38 de milioane de persoane care au solicitat șomajul în ultimele două luni, iar pandemia încă mai face furori, o recuperare completă este departe. „Tot ceea ce optimismul a lăsat, după părerea noastră, sunt prețurile ușor peste vârful duratei lor de tranzacționare durabilă pe termen scurt”, a declarat Standard Chartered într-un raport.

În același timp, există puține motive pentru a crede că SUA sau orice altă țară poate evita o a doua undă de infecții după redeschidere. "Un al doilea val nu este o posibilitate atât de îndepărtată, iar o nouă rundă de blocaje ar putea trimite prețurile [petrolului] înapoi la niveluri mult mai mici foarte repede, iar piața o știe", a declarat Rystad Energy, vineri, într-un comunicat. „Prin urmare, prețurile mai mici de vineri nu sunt o surpriză și nu sunt neapărat rezultatul unui eveniment de piață, ci sunt mai degrabă o corecție a impulsurilor consecutive pe care le-a înregistrat petrolul în ultimele zile.

Cu toate acestea, Rystad Energy a spus că vede petrolul stabilizându-se în intervalul 30-35 USD, cu „potențial în zona 40” abia mai târziu în 2020 „dacă cererea se întărește și se apropie de nivelurile pre-Covid-19”.

În măsura în care relațiile Rusiei cu vecinii săi sunt percepute cu precădere ca fiind marcate de amenințarea cu vechea „armă energetică”, Moscova a avut greutăți cu vecinii de la prăbușirea Uniunii Sovietice. După ce au incubat elite politice care și-au bazat averea personală pe condițiile preferențiale oferite de exportatorii ruși de petrol sau gaze, autoritățile ruse au avut un moment foarte dificil în a avea „în străinătatea apropiată” (termenul folosit de obicei pentru fostele națiuni ale Uniunii Sovietice) plăți la preturile pietei.

Ucraina este un caz splendid în ceea ce privește relațiile bilaterale care se acresc brusc; totuși ar putea exista un alt candidat în proces, cunoscut drept ultima dictatură a Europei, Belarus.

Până acum Belarusul a fost o piață stabilă pentru producătorii ruși - rafinăriile sale sunt configurate pentru țițeiul rusesc, unele dintre ele fiind chiar în coproprietate cu Gazprom Neft și Rosneft, în plus Belarusul face parte din Uniunea Vamală Eurasiatică și, astfel, calificată pentru comerțul cu petrolul rusesc fără taxe vamale. Cu toate acestea, funcționează manevra fiscală rusă - un set de măsuri create pentru a maximiza veniturile guvernamentale din producția internă de petrol, în principal, în aval, țara folosind diferența dintre prețurile mondiale denominate în USD și prețurile interne denominate în RUB. Scăderea treptată a taxelor la exportul de petrol, care va fi redusă cu 5% în fiecare an până la scăderea zero în 2024, atinge direct sectorul din Belarus din aval, deoarece reducerea la prețurile globale, efectiv o subvenție încrucișată din Rusia, începe să se micșoreze.

În acest context, 2020 a produs furtuna perfectă în relația dintre Belarus și Rusia. Odată ce Moscova s-a săturat din ce în ce mai mult de președintele Lukașenko și, potrivit zvonurilor, chiar căutând să aibă un partener mai constructiv la Minsk, președintele belarus a lovit din nou refuzând să semneze un nou contract de petrol cu ​​Rusia.

Astfel, începând cu 1 ianuarie, rafinăriile din Belarus, care de obicei rafinează aproximativ 1,5 milioane de tone de brut pe lună, au mai rafinat doar aproximativ 0,3-0,4 milioane de tone pe lună. Toate marile companii petroliere rusești au lipsit de pe piața din Belarus, întrucât, în ianuarie-martie 2020, s-au înregistrat doar 1,04 milioane tone, o scădere de 77% de la an la an. Amenințări pentru confiscarea petrolului care tranzitează Europa, revizuind povestea privind contaminarea cu clorură organică a anului trecut - toate acestea au fost bine cunoscute de către factorii de decizie din Rusia, însă reacția Bielorusiei la deficitul de țiței în derulare a depășit semnificativ cazurile anterioare.

Trecutul a cunoscut mai multe cazuri în care Belarusul a cumpărat marfă maritimă de la cumpărători non-ruși. Președintele Lukashenko a avut o scurtă poveste cu Venezuela în 2011-2012, care, însă, s-a stricat complet după dispariția lui Hugo Chavez. De atunci, Iranul a fost favoritul personal timp de câțiva ani, în frunte cu inițiativa lui Ahmadinejad de a produce mașini iraniene în Belarus, rafinăriile din Belarus au cumpărat chiar și marfă iraniană în 2017.

Totuși, de această dată reacția lui Lukashenko pare diferită, întrucât evoluează treptat în afara turului de forță într-o politică conștientă. Președintele belarus a declarat chiar că va dori să limiteze ofertele rusești la 30-40% din total și că restul va fi asigurat pe rute alternative.

Vorbind despre rute alternative, Belarus are exact două. Prima rută este feroviară, prin portul lituanian Klaipeda - deoarece nu există o conductă care să funcționeze între Lituania și Belarus. A existat o conductă Mazeikai-Novopolotsk pe deplin operațională, când exportatorii ruși încă mai foloseau sucursala baltică ne-rusă, totuși nu a mai fost utilizată din 2006 și, în ciuda unei activități recente în jurul acesteia, rămâne inutilizabilă. A doua rută alternativă implică ruta ucraineană - navele de transport urmează să descarce în principalul port maritim ucrainean Odessa și folosind fluxul invers pe conducta Druzhba, țițeiul este mutat către Belarus. Anul acesta livrările de pe malul mării au cunoscut utilizarea ambelor, alternând în funcție de produsul brut.

Prima marfă petrolieră non-rusă a acestui an a fost din zăcământul Johan Sverdrup, al Equinor, în ianuarie; două transporturi ale acesteia mai exact iar acest lucru nu a fost surprinzător în sine, deoarece compoziția de randament a Sverdrup este similară cu cea a Urals. Singura diferență majoră dintre cele două constă în conținutul de sulf din petrolul norvegian, din cauza căreia se presupune că va aduce o anumită primă peste Urals, fără a socoti însă transbordarea feroviară. Au urmat apoi încărcăturile azere livrate prin Ucraina, conform OMI 2020, cu un nivel și mai scăzut de conținut de sulf, ceea ce pare un pic contraintuitiv pentru Belarus, care a rafinat în mod tradițional sortimente mai grele. Cea de-a treia piesă a strategiei de diversificare este o marfă de țiței saudit prin Marea Baltică, cu belarusii utilizând diferențele de preț.

Apogeul conflictului va veni totuși în Belarus, cu ocazia livrării primului import de petrol din SUA, care se pare că este un transport petrolier Aframax cu o încărcătură Bakken de la United Energy Trading. Nava este așteptat că va ajunge în prima decadă a lunii iunie la Klaipeda, în Lituania, și va fi apoi mutată pe calea ferată către Rafineria Novopolotsk. După câteva luni de la curtarea americană a Bielorusiei (inclusiv o vizită a lui Mike Pompeo și o reînnoire viitoare a unei misiuni diplomatice), aceasta va fi de departe cel mai ușor sortiment de țiței din Belarus. O ciudățenie de a vedea Belarusul cumpărarea petrolului brut din SUA este că se întâmplă în mai 2020, din toate timpurile, când exporturile brute americane în Europa au atins cel mai scăzut nivel din august 2017.

Toate acestea au loc împotriva detaliilor de livrări din 2020, deja agreate în fundal de către Moscova și Minsk - și nu trebuie să fii clarvăzător pentru a prezice răspunsul rusesc…

Supermajorii europeni ai petrolului reduc costurile, dar își reduc afacerile cu energie regenerabilă. Giganții din SUA se concentrează asupra activității lor de bază. Cu toții se pregătesc pentru viitor, dar cine o face corect?

O analiză recentă a Reuters în abordarea supermajorilor europeni și americani confirmă ceea ce devine din ce în ce mai evident: europenii investesc puternic în regenerabile, în timp ce americanii rămân cu petrol și gaze. Desigur, supermajorii europeni sunt supuși mai multor presiuni pentru a-și curăța combustibilii fosili decât colegii lor americani. Guvernele europene sunt expuse unui viitor verde, iar lobby-ul ecologist este mai puternic decât în ​​Statele Unite, unde guvernul federal este un susținător deschis și destul de vocal al industriei combustibililor fosili.

Dar aceasta e totul?

Marea întrebare este dacă vârful de extracție al petrolului va veni mai devreme și, în urma acestui lucru, este înțelept de a începe pregătirea pentru o lume post-petrol mai devreme decât mai târziu. Shell, BP, Total, Eni și Equinor par să aparțină fostei tabere: petrolul de vârf va fi aici mai devreme decât ne așteptam anterior, așa că acum este momentul să începeți diversificarea în surse alternative de energie și fluxuri de venituri.

Exxon, Chevron și Conoco, pe de altă parte, par să aibă o altă opinie, exprimată succint de directorul executiv al Exxon, Darren Woods, cu privire la apelul conferinței pentru rezultatele financiare ale primului trimestru al companiei. "Știu că există o mulțime de puncte de vedere diferite despre ceea ce deține viitorul", a spus Woods, "dar vreau să fiu clar cum îl vedem: fundamentele pe termen lung care ne conduc afacerile nu s-au schimbat".

Mulți nu ar fi de acord. Motivația de a curăța economiile, începută în Europa, s-a răspândit la unii dintre cei mai mari consumatori de petrol, în special China și India, ambele redactând planuri ambițioase de reducere a emisiilor care ar reduce inevitabil cererea de petrol.

Dar asta a fost înainte de lovirea pandemiei coronavirusului. Acum, cererea de petrol a fost afectată în ambele țări, deși acum începe să se redreseze. Totuși, planurile de reducere a emisiilor ambițioase și costisitoare ar putea fi nevoite să aștepte, întrucât redresarea economică are prioritate.

Nu este cazul Europei, care și-a legat deja recuperarea de după pandemie la țintele sale verzi. Dar Europa este suficientă pentru un factor important în cererea de petrol pentru a o folosi ca foaie meteorologică pentru ceea ce vine în altă parte? S-ar putea să nu fie o idee proastă, deoarece impulsul de energie curată se răspândește pe măsură ce costurile cu energia regenerabilă scad. Și acum, supermajorii vor promova activ această energie regenerabilă într-o măsură mai mare. Ei investesc, până la urmă, chiar dacă este doar o mică parte în comparație cu ceea ce cheltuiesc pentru activitățile lor de bază.

Lobby-ul verde critică în mod regulat Big Oil pentru acest lucru, cerând să cheltuiască mai mult pentru energie curată. Iar Big Oil va face obligatoriu asta, cel puțin pe partea europeană a Atlanticului.

Între timp, investitorii activiști nu scutesc nici supermajorii americani. Unul dintre cei mai mari investitori ai Exxon, Legal & General Investment Management, la începutul acestei luni, a declarat că va împinge o agendă mai responsabilă pentru schimbările climatice la următoarea reuniune a acționarilor companiei, întrucât Exxon „a rămas în urmă” față de colegii săi în a acționa împotriva schimbărilor climatului.

Chevron este presat să dezvăluie modul în care activitatea sa de lobby se aliniază obiectivelor privind schimbările climatice de către o parte din marii acționari, inclusiv BNP Paribas Asset Management și CalPERS.

"Compania nu a reușit să ofere proprietarilor de acțiuni informațiile necesare pentru a evalua în mod corespunzător obiectivele lor de lobby legate de climă", a spus CalPERS într-o înregistrare la Securities and Exchange Commission.

În același timp, băncile încep să își reducă expunerea creditării la industria petrolului și a gazelor, deși în mod modest, și în ceea ce s-ar putea numi o zonă nepericuloasă, și anume forajul arctic. Puține companii sunt interesate de explorarea costisitoare și incertă a petrolului arctic, astfel încât declarațiile mărețe ale lui Barclays, Goldman Sachs și JP Morgan, printre multe altele, sunt puțin mai mult decât atât, declarații mărețe. Dar acestea ar putea indica un trend emergent, rezultat din presiunile ecologiste asupra industriei energetice.

În contextul acestor evoluții, se pare că europenii au strategia câștigătoare. Ei se poziționează pentru un viitor mult mai puțin intens cu carbonul, în care Shell, de exemplu, intenționează să fie cea mai mare utilitate la nivel mondial. Dar asta înseamnă că petrolul va muri - și odată cu acesta, Exxon și Chevron?

Cu greu. "În ciuda a ceea ce spun mulți activiști, este absolut legitim să investești în petrol și gaze, deoarece lumea o cere", a declarat anul trecut, CEO-ul Shell, Ben Van Beurden. "Nu avem de ales."

Milițiile GNA și forțele turce susținute de refugiați-mercenari sirieni în Libia nu se joacă cu puterea de foc combinată a ANL-ului generalului Haftar, milițiile aliate acestuia și o serie de țări puternice, precum Emiratele Arabe Unite și Egipt, precum și cu mercenarii ruși adăugați în bine măsura.

Cu toate acestea, în orice caz, cu Haftar la porțile capitalei și gata să preia controlul asupra Libiei, turcii au reușit nu numai să-i oprească pressingul în Tripoli, ci să-și forțeze retragerea din zonele strategice cheie.

În mod implicit, Turcia a avut succes, deoarece aliații lui Haftar au apăsat butonul de pauză. Erdogan a implementat sisteme de apărare împotriva rachetelor sol-aer în Libia, iar în ultimele două săptămâni, Haftar a pierdut atât de mult, încât obiectivul său de a cuceri Tripoli pare destul de îndepărtat. Luni, generalul a pierdut o bază aeriană cheie iar miercuri, GNA a capturat un sistem de apărare aeriană finanțat din Emiratele Arabe Unite, construit din Rusia. Joi, Guvernul Acordului Național (GNA) a lansat atacuri aeriene împotriva forțelor Haftar în timp ce se retrageau de pe liniile de front ale Capitalei, Tripoli. O țintă-cheie a fost fortăreața Generalului din Tarhouna.

Ce se întâmplă mai departe?

În cazul în care este vorba de Haftar, acesta nu este sfârșitul. Generalul va viza în mod special forțele turce. Saqr Al-Jaroushi, șeful forțelor aeriene ale lui Haftar, a promis să declanșeze „cea mai mare campanie aeriană din istoria libiană”, cu toate pozițiile turcești acum „ținte legitime pentru forța noastră aeriană”.

De asemenea, Tripoli spune că o bază rusă din Siria a livrat de curând avioane din epoca sovietică lui Haftar. Rusia, pentru prima dată, a fost umilită în Libia - chiar dacă a menținut doar mercenari pe teren. Putin se luptă în mod eficient împotriva Turciei - aliatul său - în două locuri: Siria și Libia, iar în timp ce obiectivele lor se aliniază uneori asupra dorințelor de a controla resursele naturale ale Mediteranei, este dificil să ne imaginăm președintele rus care să permită un scenariu în care este nevoit să accepte bunăvoință de la turci. De aici se explică noua livrare de avioane care vor viza cu siguranță forțele turcești.

Emiratele Arabe Unite de asemenea, și-au pus pielea în acest joc și au fost, de asemenea, umilite.

Modul în care Washingtonul răspunde la pierderile recente ale lui Haftar în Libia va depinde de ceea ce dorește în mare parte Emiratele Unite. Acest lucru se datorează faptului că Washingtonul este beneficiarul sumelor de numerar provenite din imensa putere de lobby a Emiratelor Unite.

Pentru a pune acest lucru în perspectivă, doar în 2018, au fost înregistrate 20 de firme înregistrate ca agenți străini pentru clienții din Emiratele Unite ale Americii, iar acele firme au primit peste 20 de milioane de dolari doar pentru campaniile de informare publică din Statele Unite.

Ce vor exact Emiratele Arabe Unite?

În Libia, pentru început, este sarcina extrem de profitabilă de a reconstrui țara după conflict și de a construi influența într-un nou guvern pe parcurs. Acest lucru ar fi în continuare profitabil pentru Emiratele Arabe Unite (și pentru saudiți), dacă Haftar nu va reuși decât să asigure estul și sudul Libiei, ceea ce ar însemna că ar controla încă producția de petrol, dacă nu și veniturile din petrol. Emiratele Arabe Unite ar dori, de asemenea, să obțină accesul maritim prin Libia, deoarece compania sa portuară DP World urmărește extinderea în estul Mediteranei, ceea ce înseamnă acces prin Benghazi în estul Libiei.

Problema pentru Haftar este faptul că Emiratele Arabe Unite - cel mai mare contribuitor la efortul său de război - nu sunt orientate exact pe ideea că Haftar poate unifica întreaga țară, așa că, acum, își acoperă controlul asupra estului Libiei iar asta este mult mai important pentru EAU.

Dar gambitul turc va forța Emiratele Unite să ia o decizie imediată în acest sens. Iar Haftar are acum probleme în est, baza sa de putere, precum și a aliaților săi din est.

La începutul acestei luni, militanții înarmați legați de generalul Haftar au luat cu asalt sediul companiei de comercializare a petrolului Brega din Benghazi, înlăturându-l pe directorul companiei cu forța, deoarece susținea eforturile guvernului estic pentru un acord politic cu GNA de la Tripoli.

Un astfel de acord ar contracara declarația recentă a lui Haftar de „mandat popular” de a guverna toată Libia.

Dacă Emiratele Arabe Unite progresează pentru a impune o partiție a Libiei în est și vest, Haftar nu va avea nevoie de Tripoli pentru că ar controla cea mai mare parte a producției de petrol și porturi și, în cele din urmă, ar începe să exporte fără GNA. Banii din lobby-uri din Emiratele Arabe Unite ar arăta, probabil, că Haftar este recunoscut ca exportator legitim.

La ceea ce nu vor rezista Emiratele Arabe Unite este o mișcare turcă asupra exploatărilor din estul Mediteranei, unde firma petrolieră de stat din Turcia a solicitat un permis de explorare - acțiune condamnată în cor de Cipru, Egipt - un alt jucător de putere din Libia conflict din partea Haftar - și Grecia.

Așadar, mingea chiar acum se află într-adevăr în curtea Emiratelor Unite, dar, indiferent de asta, Haftar se va regrupa pentru un atac major asupra turcilor.