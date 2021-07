Prevalențele la consumul de droguri din Romania sunt incorecte!

Studiile privind prevalența la consumul de droguri, fie că vorbim de prevalența de moment, fie de perioadă, nu exprimă realitatea numărului de consumatori din România.

Lipsa cercetării pe zone esențiale precum festivaluri, spații recerationale diverse, oamenii străzii consumatori de inhalanti halucinogeni nu poate contura aprecierea aproximativ corectă a numarului de consumatori ocazionali de droguri ilegale. Cercetarea pe segmentul 14-34 ani ca exemplu, nefiind incluse în cercetare zonele enumerate mai sus, duce la o cifră pe care o apreciem maxim 50 % corectă. Subiecții ce completeză formularele sunt in general non-consumatori putini fiind cei ce au consumat. Este științific demonstrat ca un consumator de droguri nu va completa formulare ale instituțiilor statului sau ong-urilor din zona de antidrog, exsitând teama firescă ca va putea fi descoperit. Faptul că se ia în calcul numărul celor admiși în tratament, cererile celor ce se află pe liste de așteptare, consumatori implicați in diferite dosare penale, nu reprezintă nici pe departe realitatea numărului de consumatori. Nu procedura este incorectă, ci zonele de culegere a datelor prea ingustă/limitată. Agenția Națională Antidrog, nu a mai avut resurse financiare din anul 2008 pentru a realiza un studiu in zona spatiilor recreationale, spatii ce au avut o dinamica impresionată in ultimii 12 ani, precum si consumul de droguri cu varful din perioada anilor 2010, era etnobotanicelor. Faptul ca au aparut drugurile din categoria Substante Noi cu Propietati Psihoactive, droguri ce se comercializeaza prin intermediul internetului reprezintă o zona ce nu poate fi măsurată. Este evident că prevalențele sunt ascunse in lumea drogurilor, dar nici nu putem să nu luăm in calcul ca societate tocmai zonele de mare consum și să le ignorăm ca fiind inexistente. Acesta este motivul pentru care România pe hârtie, este pe ultimele locuri din UE la numărul de consumatori. Considerăm că teoria Federației Neguvernamentală Antidrog, elaborată in urma unei analize ample este greu de combătut si sperăm ca pe viitor studiile privind prevalența să cuprindă zonele esențiale.