Previziunile lui Dan Petrescu : Batem 2-1 Suedia şi facem 1-1 în Spania. Eu cam ghicesc rezultatele

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, s-a declarat încrezător înaintea ultimeloe două partide ale naţionalei României în grupele de calificare la Euro-2020.

“Sunt convins că Deac va juca cu Suedia, iar cu Burcă nu ştiu, dacă va juca am încredere că amândoi au experienţă în cupele europene şi au mentalitate de învingători. Batem 2-1 Suedia şi facem 1-1 în Spania. Eu cam ghicesc rezultatele”, a spus Petrescu la Look Plus.

El a mai precizat că dacă ar ajunge la echipa naţională nu crede că ar avea parte de alt tratament decât are Cosmin Contra.

Petrescu a vorbit şi despre faptul că în acest sezon a avut foarte multe meciuri cu CFR Cluj: “Acum cred că aşa de multe meciuri ca antrenor n-am avut. 30 de meciuri din vară până acum e un record pentru mine. Şi pentru CFR. Mie îmi place să muncesc, dar chiar a fost prea mult. Bine că vine această pauză”.

În ultimele două meciuri ale grupelor de calificare la Campionatul European din 2020, naţionala României va întâlni Suedia la 15 noiembrie, pe Arena Naţională, de la ora 21:45, şi Spania în 18 noiembrie, pe arena Wanda Metropolitano (Madrid),