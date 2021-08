Prezbitera Petronela Bărăscu își exprimă recunoștința pentru ajutorul primit de la Dumnezeu și oameni după brusca mutare a soțului la Domnul

Prezbitera Petronela Bărăscu, văduva Părintelui Marius Bărăscu de la Parohia Parava, și-a exprimat joi recunoștința pentru ajutorul primit de la Dumnezeu și oameni după brusca mutare a soțului la Domnul. Ea a anunțat programul pentru pomenirea de doi ani. „Părintele a plecat, dar prin rugăciune înnodăm firul iubirii, până când ne vom îmbrățișa în Veșnicie”, a scris ea.

„Dacă ar fi să descriu starea pe care o am acum, n-aș găsi alt cuvânt mai potrivit decât RECUNOȘTINȚĂ. Niciodată n-am simțit prezența lui Dumnezeu mai vie ca în perioada aceasta. Niciodată n-a fost brațul Său mai aproape de mine, gata să mă ridice când am căzut sau să mă mângâie când am plâns”, a scris ea.

„Mi-a alinat rănile ca cel mai iscusit doctor și mi-a dat putere fără ca eu s-o cer. A fost cu adevărat cel mai iubitor Tată, iar eu, cea mai iubită fiică.”

Ea a afirmat că în ultimii doi ani „Domnul a revărsat peste noi nu doar belșug de mângâiere, dar și bucurii cu care să ne hrănim și să ne acoperim rănile adânci ale sufletului”, relatează Basilica.ro.

„Nu cred că aș putea să mulțumesc îndeajuns celor ce ne-au fost alături pană acum și de acum încolo. Cu nevrednicie îi așez pe toți în inima mea și-L rog pe Dumnezeu să nu lase pe vreunul dintre ei în afara Împărăției. Oricum Părintele va fi acolo, gata să intervină”, a mai scris ea.

Prezbitera Petronela Bărăscu și cei patru copii ai Părintelui Marius Bărăscu au ajuns în atenția publicului prin atitudinea profund creștină pe care au avut-o după ce parohul a decedat într-un accident rutier. Părintele Marius-Gabriel Bărăscu a plecat la cele veşnice în 7 august 2019, cu o zi mai înainte de a împlini 35 de ani.

Sâmbătă, în memoria părintelui, care avea mare evlavie la Sfânta Teodora de la Sihla, prezbitera și copiii vor participa la hramul de la Mănăstirea Sihla.

Pomenirea de doi ani a Părintelui Marius Bărăscu se va face duminică la Parava: masa după Sfânta Liturghie și parastasul la 21:30 la mormântul din curtea bisericii.

În aceeași zi, de la orele 22:00, la Parava va fi oficiată slujba Privegheri ide toată noaptea (vecernie, litie, utrenie si Sf. Liturghie).

Familia poate fi sprijinită prin donații online în contul RO94BTRLRONCRT0271354301 (Lei).