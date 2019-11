Prezentatorul Alex Ferariu, dat afară de B1 TV pentru că l-a împrumutat cu bani pe Alexandru Cumpănașu, reacționează: Un atac la libertatea presei

B1 TV și-a concediat una dintre vedete pe un motiv cel puțin ciudat! Alex Ferariu, fost prezentator la Antena 1, unul dintre jurnaliștii cu cea mai mare experiență în televiziune, a fost demis pentru că l-a împrumutat cu 300.000 de euro pe Alexandru Cumpănașu, candidat la alegerile prezidențiale.

Contactat de STIRIPESURSE.RO, Ferariu consideră că decizia conducerii B1 TV reprezintă un ”atac grav la libertatea presei”. El spune că decizia celui care conduce postul este una de răzbunare, în condițiile în care Cumpănașu a fost foarte rar invitatul emisiunilor televiziunii de știri.

”Din punctul meu de vedere, motivul pentru care colaborarea mea cu postul B1 TV s-a incheiat, reprezinta un atac grav la libertatea presei si a celor care practica aceasta meserie. Prietenia mea cu Alex Cumpanasu dureaza de foarte multa vreme si faptul ca l am ajutat cu multi ani in urma si ca ii sunt in continuare alaturi, nu a afectat niciodata activitatea mea la B1 TV. Dimpotriva, Alex nu a fost aproape deloc invitat la postul de televiziune la care am lucrat. A fost o acțiune de răzbunare indirecta a proprietarului B1 TV prin concedierea mea. Prieteniile politice ale celor care conduc B1 TV nu ma intereseaza, dar faptul ca am fost dat afara doar pentru ca sunt prieten cu Alex, care a intrat în politică de o lună, da.

Este incredibil ca la aproape 30 de ani de la Revolutie, astfel de nedreptati pot avea loc, intr-o tara care a suferit atatia ani din cauza lipsei libertatii de exprimare. Mi-as fi dorit ca ceea ce mi s-a intamplat sa reprezinte un fapt singular, insa din pacate, lucrurile nu stau asa. De aceea, am luat decizia sa ma alatur luptei lui Alex impotriva nedreptatilor si sper ca intr-o zi sa avem o presa cu adevarat libera”, a precizat, pentru STIRIPESURSE.RO, Alex Ferariu.

