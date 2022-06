Prim-ministrul Bulgariei: Nu vom da Ucrainei arme, deja îi ajutăm suficient

Premierul bulgar Kirill Petkov a declarat marți că țara sa oferă suficientă asistență Ucrainei și nu intenționează să le furnizeze arme ucrainenilor.

„Ce am făcut pentru Ucraina la nivel de sprijin pentru refugiați, la nivel de fonduri... Am introdus ajutoare umanitare, vom repara echipamente - vehicule de luptă, am susținut toate măsurile când vine vorba de sancțiuni împotriva Rusiei”, a declarat Petkov într-o conferință de presă.

„Am făcut suficient să-i sprijinim pe ucraineni și vom continua să facem acest lucru”, a adăugat el.

Parlamentul bulgar a votat pentru repararea echipamentelor militare ucrainene, dar nu pentru furnizarea de arme și muniție.

Ambasadorul Ucrainei în Bulgaria, Vitaliy Moskalenko, a trimis recent o notă oficială Ministerului bulgar de Externe în care solicită furnizarea de arme pentru conflictul contra Rusiei. „Avem nevoie de arme, vorbim de obuziere și sisteme de rachete inclusiv de model sovietic”, a spus ambasadorul ucrainean.