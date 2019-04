Prim-ministrul muntenegrean Dusko Markovic: 'România reprezintă pentru Muntenegru nu doar un prieten, ci şi un partener care poate ajuta'

România reprezintă pentru Muntenegru nu doar un prieten, ci şi un partener care poate ajuta în baza experienţei pe care o are în calitate de membru UE, a declarat, miercuri, prim-ministrul muntenegrean Dusko Markovic, care efectuează o vizită la Bucureşti, potrivit agerpres.ro.

"Am discutat despre relaţiile bilaterale, despre colaborarea la nivel de NATO, precum şi despre potenţialul colaborărilor de viitor. Muntenegru este stat NATO şi în proces de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană şi îşi doreşte ca, în această calitate, să-şi dezvoltate relaţiile de colaborare. (...) Evident că am pus accent, în cadrul discuţiilor, pe negocierile cu Uniunea Europeană. Felicităm România pentru eforturile pe care le depune în cadrul Preşedinţiei (Consiliului UE - n.r.) într-un context foarte dificil şi suntem convinşi că va fi cu succes", a afirmat Markovic, la Palatul Victoria, în cadrul declaraţiilor comune de presă cu premierul Viorica Dăncilă.

El a adăugat că ţara sa este pregătită să deschidă ultimul capitol de negociere cu UE, capitolul 8 - politica în domeniul concurenţei, dintre cele 33.

"Noi suntem deschişi să inaugurăm ultimul capitol de negociere, capitolul 8, şi dorim ca să finalizăm aceste negocieri. Suntem încurajaţi de România şi de discuţiile pe care le am avut, suntem concentraţi asupra a ceea ce se întâmplă în regiune şi aducem la cunoştinţă foarte clar prietenilor noştri. România pentru noi nu este doar prieten, ci şi un partener ce poate ajuta Muntenegrul în baza experienţei pe care o are în calitate de membru UE. Este foarte importantă perspectiva noastră europeană, am discutat şi despre viitorul regiunii în contextul situaţiei din Uniunea Europeană, drept condiţie pentru un viitor bun", a spus Dusko Markovic.