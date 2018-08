Prima reacție a oficialilor ruși, după GAFA lui Mihai Fifor: Este încă o dovadă că scutul american din Deveselu reprezintă o ameninţare directă

Secretarul Ambasadei Rusiei în România, Pavel Alekseenko, susține, referitor la declarația ministrului Apărării, Mihai Fifor, potrivit căreia la baza de la Deveselu sunt rachete balistice, că e o dovadă că „scutul american din Deveselu e o ameninţare directă şi imediată“ la adresa securității naționale a Federației Ruse, potrivit adevarul.ro.

„Declaraţia lui Fifor este încă o dovadă că scutul american din Deveselu reprezintă o ameninţare directă şi imediată la adresa securităţii naţionale (n.r.- a) Federaţiei Ruse. Mulţumesc, dle Fifor pentru adevărul spontan“, a scris pe Facebook Pavel Alekseenko, secretar al Ambasadei Rusiei la Bucureşti, mentioneaza sursa citata.

Ministrul Apărării a declarat marți seara la Antena 3 că la baza de la Deveselu sunt rachete balistice. Ulterior, ministrul a spus că afirmația lui a a fost interpretată greșit, precizând că nu a declarat că la baza militară există asemenea rachete.

"Niciodata nu cred ca cineva ar putea afirma ca la baza de la Deveselu avem rachete balistice. Eu am zis aseara foarte clar ca avem Baza de la Deveselu, virgula, care se ocupa de rachetele balistice, in niciun caz ca la baza de la Deveselu avem asemenea rachete. A fost o greseala de intelegere, o greseala de comunicare, in cel mai rau caz, dar nu as putea vreodata afirma ca la baza Deveselu avem rachete balistice. A fost o eroare de interpretare", a declarat Mihai Fifor, la Digi24.