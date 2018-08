Prima REACȚIE a procurorului care a fost în Piața Victoriei: Mă îndreptam spre casă. Nu am coordonat, nu există a 'supraveghea'

Procurorul Bogdan Pîrlog a explicat, într-un interviu pentru libertatea.ro, ce a însemnat prezența lui în Piața Victoriei, menționând că nu a supravegheat acțiunea jandarmilor, ci doar a constatat posibile infracțiuni.

"La ora 17 am plecat de la birou și mă îndreptam spre acasă. Undeva în jurul orei 18 am fost acolo pentru prima dată. (..)Din punct de vedere legal, niciun procuror nu are atribuții privind menținerea ordinii publice, supravegherea sau conformarea măsurilor de ordine publică", a spus, pentru libertatea.ro, magistratul.

Întrebat de ce ministrul de interne a spus că acțiunea a fost supravegheată de un procuror, magistratul a răspuns: "Vă rog să-i întrebați pe dumnealor. Fiecare răspunde de conduita lui și de declarațiile lui. În zonă mă aflam când a început să se dea cu lacrimogene. Într-o asemenea situație, pentru a ne sesiza, trebuie să vedem și despre ce e vorba. Am făcut demersurile respective care sunt consemnate în procesul meu verbal de sesizare din oficiu. Acel înscris publicat nu este procesul verbal de sesizare din oficiu. Procesul verbal s-a încheiat la ora patru dimineața, atunci când s-a încheiat tot. În momentul în care am avut reprezentarea întregului demers prin ce am perceput personal".

Referitor la însemnătatea prezenței lui în Piața Victoriei, magistratul a spus: "Nu există nicio procedură, nu avem nicio atribuție și nu avem ce căuta în a coordona și nici nu am făcut așa ceva. Nu există' a supraveghea'. Ceea ce am constatat acolo era o constatare subsecventă, post factum. În afară de jandarmii care erau în dispozitiv, sunt ofițerii cu cercetarea penală din cadrul Jandarmeriei care și ei au atribuții în cercetarea unor infracțiuni. Era logic să discut și cu ei pentru a vedea dacă au constat ceva. Nu ținea de acțiune. Asta ținea de aspectele penale care ne interesa pe noi. Jandarmeria nu a făcut nicio sesizare. Ei au făcut o solicitare doua zi pentru ceva ce exceda competențelor legale."