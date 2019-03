Prima reacție a României, după eșecul votului pentru Brexit: Precizări pentru românii din Marea Britanie

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat marți seară că șansele unui scenariu fără un acord privind Brexit au crescut, în contextul în care Parlamentul britanic a respins din nou înțelegerea negociată între Theresa May și Bruxelles.

"Am văzut rezultatele din parlamentul britanic. Nu este o veste deloc buna. Cu părere de rău trebuie sa spun ca in acest moment șansele unui no deal sunt tot mai crescute.Vom vedea care sunt optiunile rămase pe masa", a declarat George Ciamba într-un mesaj postat pe Twitter.

"Cert este ca UE , in ansamblul sau, a aratat deschidere in a găsi o soluție benefică pentru ambele parti. Avem nevoie de un răspuns concret de la Londra, bazat pe sprijin politic intern, pentru a avansa o soluție realista", a adăugat acesta.

Ministrul a mai declarat că România, care deține în momentul de față președinția Consiliului UE, va "avansa în implementarea planului de contigenență de la nivelul instituțiilor europene".

"În calitate de #RO2019EU vom avansa în implementarea planului de contingență de la nivelul instituțiilor europene.Vom continua eforturile in vederea protejării drepturilor cetățenilor romani din Marea Britanie. Totodata, vom proteja drepturile cetățenilor britanici in RO", afirmă George Ciamba.

Camera Comunelor a respins, marţi seară, Acordul privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul. Premierul Theresa May a declarat că miercuri va supune votului Camerei Comunelor o moţiune care prevede ieşirea Marii Britanii din UE fără niciun acord Brexit. Dacă această posibilitate va fi respinsă, se va pune oficial problema amânării ieşirii Marii Britanii din Blocul comunitar, programată pe 29 martie.

