Prima reacție a Simonei Halep după înfrângerea cu Elise Mertens

Simona Halep a pierdut meciul cu Elise Mertens. Cu toate că a condus meciul românca nu a reușit să se impună până la final.

Simona Halep și-a felicitat adversara și le-a mulțumit românilor pentru susținere: „Felicitari. Îți doresc numai bine. Ești o mare jucătoare. Sincer, am vrut să plec cu acest frumos trofeu, dar nu am putut azi. Elise ai avut o săptămână extraordinară, îţi urez tot ce e mai bun în viitor. Este totuşi o finală, chiar dacă am pierdut-o. E ceva special să joci o finală şi venind după FedCup, a fost o săptămână extenuantă. Este un mare sentiment să vin şi să joc finala, le mulţumesc tuturor celor care au organizat acest turneu, este un eveniment extraordinar. De câte ori vin aici, vin cu inima deschisă şi de aceea joc cel mai bun tenis. Vă mulţumesc foarte mult pentru că aţi venit şi m-aţi susţinut şi celor de acasă le mulţumesc că sunt alături de mine cu tot sufletul”, a spus Halep imediat după meci.

