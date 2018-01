PRIMA REACȚIE a Simonei Halep, după victoria senzațională în fața lui Bouchard: 'Vreau să-l fac mândru pe Darren Cahill'! Ce spune despre accidentare

Simona Halep (numărul 1 WTA) a învins-o pe Eugenie Bouchard (numărul 112 WTA), scor 6-2, 6-2 și s-a calificat în turul 3 la Australian Open. Simona o va înfrunta în turul 3 pe Lauren Davis (76 WTA), care a învins-o pe Andrea Petkovic, scor 4-6, 6-0, 6-0. Românca s-a declarat mândră de prestația sa în meciul cu Bouchard.

"Cred că am jucat bine azi, am simţit mingea, nu e simplu să joci contra ei, dar mi-am spus că trebuie să deschid terenul şi am făcut-o bine. Mă bucur că pot fi în turul al treilea aici, după ce am pierdut în ultimii doi ani în primul tur, vreau să mă bucur de moment. Simt durerea la gleznă, dar nu mă gândesc la asta, vreau să joc şi am făcut-o foarte bine. Mă bucur de moment, nu simt presiunea locul I, vreau să câştig fiecare meci. Cu Darren Cahill lucrez de trei ani, face treabă grozavă, datorită lui am ajuns numărul 1 mondial. Întotdeauna e o plăcere să joc la el acasă, vreau să-l fac mândru", a declarat Halep, la interviul de pe teren, după meci.

Anul trecut, Halep a fost eliminată de americanca Shelby Rogers, cu 6-3, 6-1, în primul tur. Cea mai bună performanţă a Simonei Halep la Melbourne este calificarea în sferturi, în 2014 (înfrângere în faţa sportivei slovace Dominika Cibulkova) şi 2015 (eliminată de rusoaica Ekaterina Makarova).