Prima reacție din PSD după declarațiile lui Ludovic Orban referitoare la suspendarea lui Iohannis: 'E un pamflet'

PSD nu a discutat despre un "timing” al unei eventuale suspendări a preşedintelui Klaus Iohannis, a declarat, vineri, la RFI Adrian Dobre, membru al formaţiunii. Liderul PNL, Ludovic Orban, a afirmat joi că are informaţii că PSD pregăteşte declanşarea procedurii de demitere a şefului statului săptămâna viitoare.

Adrian Dobre a respins ipoteza lansată de preşedintele PNL

"Eu nu ştiu de unde are Ludovic Orban aceste informaţii. Noi n-am discutat în partid despre un timing sau despre o sancţiune concretă. Am spus într-adevăr că, din punctul nostru de vedere, nimeni nu poate fi deasupra legii, chiar şi preşedintele României trebuie să respecte deciziile CCR şi Constituţia României”, a declarat Adrian Dobre, potrivit news.ro.

În opinia sa, "orice acţiune politică sau juridică ce l-ar determina pe preşedinte în cazul în care ar dori să nu respecte Constituţia ar fi binevenită, dar nu s-a dat nici un termen, nici un calendar sau nici o acţiune concretă". "Aşadar, declaraţia domnului Ludovic Orban vă rog să o consideraţi a fi un pamflet”, a adăugat Adrian Dobre.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi că are informaţii “aproape certe” că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, va declanşa săptămâna viitoare procedura de demitere din funcţie a preşedintelui Klaus Iohannis. El a spus că acest demers are ca obiectiv controlul asupra Parchetelor, controlul asupra serviciilor de informaţii, promulgarea legilor justiţiei şi a Codurilor penale şi susţine că aceasta ne-ar putea duce la o criză fără precedent.