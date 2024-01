Prima reacție a Guvernului în procesul deschis de Pfizer / VIDEO

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Mihai Constantin, a declarat joi, la finalul ședinței Executivului, că și alte state europene se află într-o situație similară cu cea a României, după ce țara noastră a fost dată în judecată de Pfizer pentru plata unor vaccinuri anti-Covid, și că articolul în baza căruia compania farmaceutică cere României despăgubiri nu a fost semnat de Ministerul Sănătății.

„Este o speta care nu a facut astazi obiectul sedintei de guvern. Din cate stiu a venit o notificare de deschidere a acestui litigiu de catre compania farmaceutica cred ca in ultimele zile ale anului trecut. Undeva in ultima parte a lunii februarie va fi un prim termen. Romania a estimat un necesar pandemic pentru doza de vaccin, insa amendamentul la care compana farmaceutica face referire nu a fost semnat de Ministerul Sanatatii, deci nici nu s-a putut face vreo plată pentru că nu există acele doze încasate de statul roman. Intr-o situatie similara se afla si alte tari, Polonia si Ungaria cred ca sunt in acelasi caz cu noi fata de aceeasi companie farmaceutica”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului.